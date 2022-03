RD Congo - Maroc : dates, heures, chaîne TV... les infos du barrage en direct

RD CONGO - MAROC. Pour cette première rencontre de barrage dans la zone Afrique, le Maroc se déplace à Kinshasa pour y affronter le Congo. Favoris, les hommes de Vahid Halilhodzic sont à la recherche d'une deuxième qualification de suite pour une Coupe du monde.

Le match entre le Congo et le Maroc, ce vendredi 25 mars 2022 est le premier choc du troisième tour des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 dans la la zone Afrique. Après une élimination frustrante en quart de finale de la dernière CAN, le Maroc a l'occasion de rebondir en décrochant sa qualification pour le Mondial au Qatar. Pourtant, les Lions de l'Atlas n'ont pas préparé cette rencontre de la meilleure des manières.

Convoqués pour ce barrage, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont décliné la sélection marocaine, toujours marqués par le fait d'avoir été mis de côté pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En cas de succès à Kinshasa, le Maroc ferait un grand pas pour une cinquième qualification pour un mondial.

Quant à elle, la République démocratique du Congo espère créer la surprise dans une confrontation à priori déséquilibrée. Pour ce barrage, le sélectionneur Hector Cuper a rappelé Cédric Bakambu, laissé à la disposition de l'OM lors du rassemblement de janvier, mais aussi de Yoane Wissa, non convoqué depuis un an et demi en raison de problèmes administratifs.

N'ayant pas goûté aux joies d'une Coupe du Monde depuis 1974, les Leopards auront à coeur de créer la surprise face aux Lions de l'Atlas.

A quelle heure débute le match RD Congo - Maroc ?

La rencontre RD Congo - Maroc comptant pour le barrage aller des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar, est prévue le 25 mars à 16h au Stade des Martyrs, Kinshasa

Sur quelle chaîne TV est diffusé RD Congo - Maroc ?

Pour suivre ce barrage des éliminatoires de la Coupe du monde entre la RD Congo et le Maroc, sachez que la rencontre sera accessible uniquement sur l'Equipe live.

Quelle diffusion streaming pour le match RD Congo - Maroc ?

Le match RD Congo - Maroc sera diffusé sur la plateforme vidéo du site l'Equipe ce vendredi 25 mars, pour une prise d'antenne peu avant 16h.

Quelles compositions probables pour la RD Congo et le Maroc ?

Pour ce barrage aller de la Coupe du Monde 2022, Vahid Halilhodzic devrait faire confiance aux mêmes joueurs qui ont démarré le quart de finale de la dernière CAN face à l'Egypte. Initialement suspendu, Sofiane Boufal ne manquera finalement pas les deux rencontres de la zone Afrique.

Maroc : Bounou - Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina - Amrabat, El Haddadi, Amallah, Barkok - En Nesyri, Boufal.

Du côté du Congo, le Marseillais Cedric Bakambu postule pour un post au sein de l'attaque des Leopards après ces bonnes prestations en Ligue 1. Il devrait être épaulé par un autre joueur du championnat de France, Gael Kakuta.

RD Congo : Kiassumbua - Amale, Mbemba, Luyindama, Masuaku - Kakuta, Kayembe, Bastien, Bolasie - Bakambu - Mbokani

Quels sont les pronostics pour la rencontre RD Congo - Maroc ?

Les bookmakers s'attendent à une rencontre indécise entre la RD Congo et le Maroc. Une victoire surprise des Leopards vaut 3,30, tandis qu'un succès des Marocains peut vous rapporter 230 euros en cas de mise de 100€. Enfin, le match nul est coté aux alentours de 3.