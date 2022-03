Italie - Macédoine du Nord : chaîne TV, compos, pronos... Les infos du barrage de la Coupe du monde 2022

Italie - Macédoine du Nord. Découvrez toutes les infos du match entre l'Italie et la Macédoine du Nord dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022.

Après avoir gagné l'Euro l'été dernier, l'Italie va-t-elle passer à la trappe ? Deuxième de leur poule derrière la Suisse lors des éliminatoires, les Italiens sont obligés de passer par les barrages s'ils veulent décrocher un ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Des barrages qui commencent jeudi 24 mars pour les hommes de Roberto Mancini face à la Macédoine du Nord. Après avoir raté le Mondial russe en 2018, un nouvel affront serait vécu comme une catastrophe en Italie.

Pour ces barrages, les équipes auront le droit à une nouvelle formule : un match unique. Une formule que Roberto Mancini, le sélectionneur transalpin semble craindre : "Ce n'était pas un grand tirage, il aurait pu être un peu meilleur. Comme il s'agit d'un match sec, il y a toujours des pièges. Mais nous sommes positifs. Le premier match sera à domicile contre la Macédoine du Nord, qui a fait un très bon tour de qualification. Contre eux, ce sera un match sec, et ça peut arriver comme avec la Suisse, où nous méritions de gagner et nous n'avons pas réussi à le faire. Nous devrons jouer un grand match et nous verrons ensuite où nous en sommes."

Si les Italiens parviennent à se défaire des Macédoniens, ils affronteront en "finale" des barrages, le vainqueur de la confrontation alléchante entre le Portugal et la Turquie.

Le coup d'envoi de la rencontre opposant l'Italie à la Macédoine du Nord dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022 est prévu à 20h45 depuis le stade Renzo Barbera de Palerme (Italie).

Dans le cadre de son multiplex des barrages de la Zone Europe, la chaîne L'Equipe diffusera la rencontre entre l'Italie, champion d'Europe en titre et la Macédoine du Nord.

Si vous souhaitez suivre ce barrage de la Coupe du monde sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez passer par le site de L'Equipe et sa plateforme de streaming L'Equipe Live.

Italie : Donnarumma - Florenzi - Mancini - Bastoni - Emerson - Barella - Jorginho - Verratti - Berardi - Immobile - L.Insigne.

Macédoine du Nord : Dimitrievski - S.Ristovski - Musliu - Velkovski - Alioski - Ademi - Churlinov - Spirovski - Bardhi - Trajkovski - M.Ristovski.

Pour les bookmakers, un succès des joueurs de Roberto Mancini est plus probable qu'un succès adverse et la cote d'une victoire des partenaires de Marco Verratti oscille entre 1,12 (Bwin) et 1,17 (Betclic). Mais si vous croyez à un exploit des Macédoniens, les cotes d'une victoire de la Macédoine du Nord varient entre 10,00 (Bwin) et 16,00 (Parions Sport en ligne).