"Cameroun - Algérie : les Fennecs prennent une option, le résumé du match de barrage de la Coupe du monde"

Gros coup réalisé par les joueurs de Djamel Belmadi ! Les Fennecs s'imposent dans ce Cameroun – Algérie grâce à un but d'Islam Slimani. Ils réalisent un gros coup avant le match retour mardi prochain pour une place au prochain Mondial.

Oh ce coup-franc aurait pu être dangereux dans ce Cameroun - Algérie mais le latéral des Lions indomptables manque totalement l'opportunité.

Après un tacle mal maîtrisé de Bendebka sur Kevin Soni, le milieu de terrain algérien récolte un carton jaune et concède un coup-franc dangereux.

Le sacrifice de Bensebaini ! Sur une frappe lointaine de Oum Gouet, l'ancien Rennais se jette en taclant et contre le ballon du milieu de terrain camerounais et se relève pour laisser exploser sa joie d'un geste rageur.

Même s'il y a onze minutes de plus dans ce Cameroun - Algérie, les Lions indomptables manquent de précision et semblent se précipiter pour apporter le danger sur les cages de Raïs Mbolhi.

Bedrane souffre physiquement. Le défenseur de l'Algérie se met à terre et est aidé par ses coéquipiers alors qu'il est pris des crampes. Des soigneurs interviennent et il va devoir céder sa place. Tahrat le remplace.

Rigobert Song et Djamel Belmadi effectuent des changements. Le milieu des Girondins de Bordeaux Jean Onana cède sa place à Gael Ondoua alors que Bennacer sort et est remplacé par Guedioura.

Oh il fallait cette intervention de Mandi pour empêcher Toko-Ekambi d'égaliser dans ce Cameroun - Algérie. L'ailier lyonnais avait pris le meilleur et s'apprêtait à tirer mais le défenseur des Fennecs réalise un superbe tacle.

Ce Cameroun - Algérie s'emballe ! Après le corner dangereux pour les Algériens, les Lions indomptables se montrent également dangereux sur la même phase de jeu. Heureusement pour les Fennecs Mbolhi est le patron de sa surface de réparation et repousse le danger.

Le héros algérien de ce Cameroun - Algérie sort et est remplacé par Belfodil. Sofiane Feghouli fait aussi son entrée en jeu et remplace le capitaine des Fennecs Riyad Mahrez. Bendebka est aussi entré en jeu à la place de Zerrouki.

Alors qu'il reste une quinzaine de minutes dans le temps réglementaire de ce Cameroun - Algérie, les Fennecs souffrent et sont bas sur le terrain. Les dernières minutes risquent d'être longues pour les Algériens.

Les Lions indomptables sont enfin percutants dans cette deuxième période de ce Cameroun - Algérie. Tolo réalise une superbe percée avec l'aide de Tawamba qui d'une subtile talonnade lance le latéral camerounais qui réalise un centre trop axial. Mbolhi s'empare du ballon et rassure sa défense.

Il est entré à la mi-temps et a honoré sa première sélection. Kevin Soni récolte également son premier carton jaune à l'occasion de ce Cameroun - Algérie. L'attaquant des Lions indomptables a commis une faute pour annihiler un contre algérien.

19:19 - C'est l'heure de jeu

On a atteint l'heure de jeu au Japoma Stadium dans ce Cameroun - Algérie. Les Fennecs mènent au score grâce à un but d'Islam Slimani juste avant le retour aux vestiaires. Depuis le début de cette deuxième période, les Lions indomptables mettent la pression et poussent pour revenir à hauteur.