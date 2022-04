Algérie - Cameroun : l'arbitre corrompu ? Quelle décision de la Fifa ?

ALGERIE - CAMEROUN FOOT. La décision de la Fifa est toujours attendue après le recours déposé par l'Algérie suite aux erreurs d'arbitrage lors de la rencontre de qualification à la Coupe du monde.

Alors que le recours déposé par la Fédération algérienne est toujours à l'étude par la Fifa depuis le 21 avril (une réponse est prévue dans les 15 jours), les langues se délient depuis quelques jours. Dans une interview accordée à la Fédération algérienne le 24 avril, Djamel Belmadi a poussé un coup de gueule auprès de l'arbitre. "Plus jamais de la vie, on laissera deux ou trois personnes conspirer contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout au lendemain du départ de cet arbitre, à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille. "Lors de cette interview, Djamel Belmadi a également confié s'être entretenu à plusieurs reprises, depuis, avec l'arbitre en question : " J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là, je l'ai croisé un Turquie après et je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Je n'ai pas aimé que nous, nous puissions accepter ce genre de choses.

Ce mercredi 27 avril, le président démissionnaire de la Fédération Algérienne de Football, Charaf-Eddine Amara a justifié les propos de son sélectionneur. "Les déclarations de Djamel Belmadi ont été mal comprises. Le coach n'a jamais abordé le sujet du Cameroun, il parlait juste de l'arbitrage qui était médiocre durant notre rencontre" avant d'enchaîner "Eto'o est un ami à moi, on ne doute pas de l'honnêteté du Cameroun durant le match. Nous avons seulement parlé de l'arbitrage et je dis à Eto'o qu'il ne faut pas oublier la solidarité de notre part pour que le Cameroun puisse organiser sa dernière CAN".

La réponse de Samuel Eto'o aux accusations de Djamel Belmadi

Suite aux propos, le président de la Fédération camerounaise Samuel Eto'o a pris la parole et a menacé le sélectionneur de poursuites. La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l'entraîneur-sélectionneur des Fennecs d'Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022, a lâché l'instance camerounaise via un communiqué signé du président Samuel Eto'o. […] Le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d'éthique de la Fifa. La Fécafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football, a poursuivi l'instance présidée par Samuel Eto'o dans son document publié lundi soir. Elle regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l'agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022."

De la corruption avérée ?

La bombe a été lancée par un journaliste égyptien Maher Genina il y a quelques semaines. A en croire le spécialiste de la chaîne On Time Sports, " l'enquête de la FIFA a pris une autre tournure avec de nouveaux éléments en faveur de l'Algérie ". Le journaliste d'évoquer un enregistrement audio compromettant, ajoutant que " la FIFA enquête actuellement sur l'affaire d'un arbitre qui a reçu une somme d'argent par virement sur son compte via une société appartenant à un président d'une fédération dont la sélection est qualifiée au prochain mondial ".

Le match rejoué, quelle décision de la Fifa ?

Plusieurs scénarios sont envisageables après le recours déposé par l'Algérie :