"DIRECT. Algérie - Cameroun : suivez le match de barrage de la Coupe du monde en live"

ALGERIE - CAMEROUN FOOT. C'est parti pour ce match retour des barrages du Mondial 2022 ce mardi 29 mars entre l'Algérie et le Cameroun. Les Fennecs se sont imposés lors de la rencontre aller sur la pelouse de Douala au Cameroun (1-0).

21:26 - Les deux équipes sont sur la pelouse La tension monte, l'ambiance grimpe et les deux équipes sont désormais sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida pour disputer cet important Algérie - Cameroun. À l'issue de cette rencontre, l'une des deux équipes sera qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

21:20 - Un renfort dans l'équipe algérienne Pour cet Algérie - Cameroun, Djamel Belmadi a bénéficié de l'arrivée d'un renfort. En effet, Saïd Benrahma, l'ailier de West Ham, a rejoint les Fennecs. Le sélectionneur s'est expliqué en conférence de presse : "Benrahma était dans la liste élargie. Avec l’absence de Bensebaini, le fait que l’on joue à domicile, on a décidé d’appeler un renfort offensif."

21:13 - Vincent Aboubakar sur le banc C'est l'une des mauvaises nouvelles de cet Algérie - Cameroun pour les supporteurs des Lions indomptables. Le meilleur attaquant de la sélection est sur le banc après être sorti lors du match aller dès la mi-temps à cause d'une douleur au talon. Mais l'avant-centre de Al-Nasr Riyadh en Arabie Saoudite est disponible pour rentrer en jeu dans cette rencontre pour aider ses coéquipiers à rejoindre le Mondial 2022.

21:06 - Le stade Mustapha-Tchaker de Blida, forteresse imprenable Cet Algérie - Cameroun se joue ce mardi soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida, à une cinquantaine de kilomètres d'Alger. Une enceinte de 35000 places qui sourit très régulièrement aux Fennecs. En effet, les Algériens n'ont jamais perdu dans ce stade en 43 matches et affiche un bilan de 36 victoires et 7 nuls. L'ambiance risque, à nouveau, d'être exceptionnelle pour l'une des soirées les plus importantes de la sélection algérienne.

20:58 - Rigobert Song veut aller au Qatar Malgré un match aller compliqué, le sélectionneur du Cameroun a bon espoir de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. "Aujourd'hui il y'a la tactique mais aussi le mental qu'il faudra bien préparer pour ce match. Nous voulons aller au Qatar. On veut toujours gagner, les Camerounais aiment gagner et quand on ne donne pas de la nourriture aux enfants ils ne sont pas contents c'est tout à fait normal", a détaillé l'ancien capitaine de la sélection.

20:51 - "Beaucoup de choses à craindre", assure Belmadi En conférence de presse avant cet Algérie - Cameroun, Djamel Belmadi est revenu sur le match aller mais aussi sur ce qu'on pouvait attendre pour cette rencontre retour. "Le Cameroun a perdu, a laissé partir sa série d'invincibilité. Toutes les raisons du monde sont réunies pour qu'ils soient déçus et surtout très remontés. Il y a beaucoup de choses à craindre dans cette équipe du Cameroun, bien sûr. On connaît leur jeu offensif, leur puissance athlétique, le fait qu'ils soient bons sur coup de pied arrêté. Nos joueurs sont conscients des qualités du Cameroun. Nous sommes pleinement concentrés sur ce match retour", a expliqué le sélectionneur des Fennecs.

20:44 - Le match aller Lors du match aller, les Fennecs se sont imposés face au Cameroun (1-0). Une victoire par la plus petite des marges mais si importante avec la règle du but à l'extérieur. Et pourtant, les Algériens ont souffert au début de la rencontre. Largement dominés et en manque de confiance suite à une CAN 2022 complètement raté, les hommes de Djamel Belmadi ont inscrit le seul but du match juste avant le retour aux vestiaires grâce à un coup de tête exceptionnel d'Islam Slimani.

20:37 - Les compositions d'équipes Les deux compositions d'équipes de cet Algérie - Cameroun sont tombées. Les deux sélectionneurs ont ont procédé à des changements par rapport au match aller. Djamel Belmadi est a notamment intégré le Niçois Youcef Atal dans son onze de départ. Voici la composition des Fennecs : Mbolhi - Mandi, Benlamri, Bedrane - Benayada, Zerrouki, Bennacer, Atal - Mahrez - Belaili - Slimani. Du côté de Rigobert Song, le sélectionneur des Lions indomptables a aussi chambouler son onze de départ.Vincent Aboubakar a été laissé sur le banc. Voici la composition des Camerounais : A.Onana - Fai, Castelletto, Ngadeu, Oyongo (cap.) - Ongla, Oum Gouet, Ondoua, Toko Ekambi - Choupo-Moting, Tawamba.