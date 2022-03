"Sénégal - Égypte : chaîne, compos, pronos... Les infos du match"

SENEGAL - EGYPTE FOOT. Retrouvez les dernières informations concernant le match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l'Égypte, dont le coup d'envoi est prévu à 19 heures ce mardi.

Qui du Sénégal ou de l'Égypte se rendra au Qatar au mois de novembre pour y disputer la Coupe du monde 2022 ? C'est tout l'enjeu de ce match retour des barrages entre les deux pays. Vendredi soir, l'Égypte a remporté le match aller sur la plus petite des marges (1-0), grâce à un but contre son camp du défenseur sénégalais Saliou Ciss. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal veut renverser l'Égypte mais devrait se heurter à un bloc très difficile à prendre en défaut ce mardi soir, dans le tout nouveau stade Abdoulaye Wade, inauguré au mois de février.

Vendredi dernier, c'est donc l'Égypte qui a pris l'avantage dans cette double confrontation face au Sénégal en s'imposant un but à zéro, dans un match fermé. Passés maîtres dans l'art d'anesthésier un match, les Égyptiens, évidemment emmenés par la star Mohamed Salah, n'ont pas encaissé de but en 210 minutes face au Sénégal récemment (la finale de la CAN puis le match aller) et espèrent bien continuer sur cette lancée pour se qualifier pour la quatrième Coupe du monde de son histoire (1934, 1990 et 2018).

Le coup d'envoi du match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l'Égypte sera donné à 19 heures dans le nouveau stade Abdoulaye Wade, près de Dakar, par l'arbitre algérien Mustapha Ghorbal.

Une diffusion en clair est prévu pour le match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l'Égypte puisque la rencontre sera diffusée sur la chaîne L'Équipe, sur le canal 21 de la TNT, à partir de 19 heures.

Pour suivre le match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l'Égypte sur Internet, il vous faut posséder un abonnement à L'Équipe, puisque seule la plateforme L'Équipe Live diffusera la rencontre ce mardi soir.

Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé ne pourra pas compter sur le défenseur du PSG Abdou Diallo, qui s'est blessé, pour ce match retour. Il devrait être remplacé par Pape Cissé, qui évolue à l'Olympiakos. Aliou Cissé pourrait être tenté de faire débuter l'attaquant de l'OM Dieng. Le onze de départ probable du Sénégal: E. Mendy - B. Sarr, Koulibaly, P. Cissé, S. Ciss - I. Gueye, N. Mendy, Kouyaté - I. Sarr, B. Dieng, S. Mané.

Du côté de l'Égypte, le sélectionneur portugais de la sélection Carlos Queiroz devrait aligner quasiment la même équipe que lors du match aller vendredi dernier (1-0). Marmoush pourrait être préféré à Trezeguet devant, tout comme Omar Kamal pourrait débuter sur le flanc droit de la défense à la place de Gaber. Le onze de départ probable de l'Égypte: El-Shenawy - O. Kamal, El-Wensh, Abdelmonem, Fatouh - El-Solia, Elneny, Fathy - Salah, Mohamed, Trezeguet.

Dans cette rencontre au sommet de la zone Afrique, le Sénégal est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des coéquipiers de Sadio Mané oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire des Égyptiens à Dakar se situe entre 5 et 5,2. La cote pour un match nul est d'environ 3.