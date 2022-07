"Islande - France : les Bleues concèdent le nul dans les dernières secondes, le résumé du match"

23:20 - Le résumé du match

La France peut avoir des regrets. Les Bleues terminent la phase de poules de cet Euro 2022 par un match nul concédé dans les dernières secondes de jeu face à l'Islande (1-1). Tout a commencé particulièrement fort au New-York Stadium. En effet, après 43 secondes de jeu, Melvine Malard, titularisée à la place de Marie-Antoinette Katoto blessée pour le reste de la compétition, trouve le chemin des filets grâce à une superbe finition et une superbe combinaison avec Clara Matéo. La Lyonnaise est par ailleurs la joueuse de cette première période et sera même élue joueuse de la rencontre. Elle a été dans tous les bons coups des Bleues. Après ce but, le rythme et l'intensité ont fortement baissé et le seul frisson sera ensuite à mettre à l'actif des Islandaises qui ont touché la barre de Pauline Peyraud-Magnin sur corner. En deuxième période, ce sont les Françaises qui ont touché du bois. En effet, Sandy Baltimore touche la barre de Sigurdardottir avant que Grace Geyoro ne trouve le poteau de la gardienne de l'Islande. Derrière les Bleues ont essayé de se mettre à l'abri et elles ont pensé, à deux reprises, pouvoir le faire. Melvine Malard pense d'abord inscrire un doublé d'un joli geste mais la VAR invalide le but pour une position de hors-jeu de l'attaquante de l'OL. C'est ensuite Grace Geyoro qui vivra la même mésaventure que sa coéquipière encore après un appel de la VAR. Et alors que le match approchait de la fin, la vidéo interviendra une dernière fois et sollicitera l'arbitre. La Tchèque Jana Adámková indiquera alors le point de pénalty et Brynjarsdottir ne tremblera pas pour le transformer dans les dernières secondes du match (90+12). Un but anecdotique car la France était déjà qualifiée et sûre de finir en tête alors que les Islandaises avaient besoin d'une victoire pour rejoindre les quarts de finale.