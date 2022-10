PREMIER LEAGUE. Manchester United - Manchester City : l'avant-match en direct

Au retour de la trêve internationale, Manchester United défie l'autre club de la ville Manchester City. Les Red Devils, victorieux de leurs quatre derniers matches, espèrent bien faire tomber le champion, encore invaincu.

Les derbys ne sont pas des matches comme les autres, ils exhalent une odeur particulière, charriant les réminiscences du passé, les blessures d'un camp au moment des triomphes de l'autre, le poids d'années de soumission quand le roi de la ville voire du pays portait les couleurs adverses. Longtemps Manchester a été rouge, ivre des succès des Red Devils depuis les décennies Charlton-Best jusqu'à récemment avec Giggs, Scholes et consort. Mais depuis le retrait de Sir Alex Ferguson suivi du déclin d'United et l'arrivée de l'actionnaire émirati chez City suivi de celle de Pep Guardiola, la ville a basculé sous le joug des Sky Blues, le bleu ciel fleurissant sur les épaules. Un changement de pouvoir qui a renforcé l'attrait d'un derby qui avait longtemps perdu de sa saveur. "J'aime ces matches. Ils vous font vibrer, vous donne une énergie particulière. Nous ferons tout pour gagner", a confié Erik Ten Hag. Un sentiment partagé dans le camp d'en face. "C'est une grosse rivalité dans la ville mais j'essaie simplement de deviner ce qu'ils vont faire et comment faire pour les battre", confirme Pep Guardiola.

United, une trêve douloureuse ?

Le technicien espagnol sait que battre ce Manchester United n'aura rien d'évident. Catastrophique lors des deux premiers matches de la saison, le rival a changé de visage depuis la déroute à Brentford (0-4). Près de prendre la porte, Erik Ten Hag a opéré des changements forts au sein de son groupe. Le capitaine Maguire a été envoyé sur le banc, comme Cristiano Ronaldo, afin de redonner solidité, sérénité et dynamisme à son équipe moribonde. Résultat, les Red Devils sont transformés et ont aligné 4 succès consécutifs, battant notamment Liverpool (2-1) et Arsenal (3-1) à Old Trafford, pour se replacer dans les hautes sphères de Premier League. Le technicien néerlandais a inversé la pression et redonner de la fierté aux supporters d'United. Car il n'entend pas se contenter de ce redressement. L'ancien de l'Ajax Amsterdam est ambitieux et le clame plus encore avant le derby. "A Manchester United, la ligne est claire : nous voulons gagner tous les matches. Ce dimanche ne fait pas exception. Nous devons délivrer la meilleure performance possible et les sortir de leur schéma", soutient Ten Hag.

Il devra toutefois composer avec un effectif amputé par les blessures. Ainsi, sur le front offensif, il devra faire sans Anthony Martial et Marcus Rashford, tous deux en phase de reprise. Un coup dur tant ce dernier pesait sur le rendement des siens avec déjà 2 buts et 3 passes décisives en 6 matches. Autre forfait à noter, celui de Maguire, touché avec l'Angleterre. Des absences préjudiciables à l'heure d'aller défier City sur sa pelouse et la machine à marquer Erling Haaland. L'attaquant norvégien, auteur de 11 buts en 7 matches, était sur toutes les lèvres mais Ten Hag a évacué le sujet. "Nous n'affrontons pas Haaland mais City", a-t-il objecté.

City veut garder son invincibilité

S'il refuse de concentrer ''attention sur l'ancien de Dortmund, Ten Hag sait bien que l'une des clés du match résidera dans la capacité des siens de couper la relation entre le Norvégien et ses partenaires, à commencer par De Bruyne. En quelques semaines, Haaland s'est imposé comme l'arme n°1 de City, celle qui faisait tant défaut au collectif si redoutable de Guardiola. Ce dernier compte évidemment sur son attaquant mais en appelle aussi à l'intelligence de ses joueurs pour faire les choses comme il faut. "Nous devrons être calme et prendre les bonnes décisions. Nous devons réussir le match parfait ou ils nous puniront dans les petits espaces. Nous ne pourrons être paresseux", assure l'Espagnol qui sait que la moindre erreur sera exploitée par l'adversaire. "Je m'attends toujours au meilleur concernant nos adversaires. Ils restent sur un bon résultat à Southampton (1-0) ce qui n'était pas simple et contre Arsenal à la maison (3-1), ils sont dans une bonne période", poursuit Guardiola. Pour autant, les Citizens sont aussi à la tête d'une belle série. Invaincus cette saison, ils ont dévoré tous ceux qui se sont présentés à l'Etihad Stadium, inscrivant 16 buts en 4 matches, pour 3 encaissés. A domicile, ils n'ont d'ailleurs plus perdu en Premier League depuis le 19 février dernier (2-3 contre Tottenham), soit 8 matches consécutifs. Ce dimanche, une série prendra fin, reste à savoir laquelle dans un derby qui s'annonce très disputé entre un champion en contrôle et une équipe à la fierté et l'ambition retrouvées.

Le coup d'envoi du match de la 9ème journée de Premier League entre Manchester City et Manchester United sera donné sur les coups de 15h, à l'Etihad Stadium.

Le derby de Manchester entre City et United sera diffusé en exclusivité par le groupe Canal+ et accessible sur la chaîne Canal+Foot, antenne nouvellement créée et dédiée exclusivement, comme son nom l'indique, au football.

La rencontre entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Manchester United dirigé par Erik Ten Hag sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Manchester City : 1,35 / Nul : 5,35 / Manchester United : 7,15

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Aké, Cancelo– Rodri, Bernardo Silva, De Bryune – Foden, Grealish, Haaland.

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Malacia – McTominay, Eriksen, Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho – Cristiano Ronaldo.