Coupe du monde 2022 : quelles villes vont boycotter le Mondial ?

Alors que le Mondial au Qatar approche, plusieurs villes ont décidé de boycotter la Coupe du monde en refusant l'installation des écrans géants.

L'aspect social et les polémiques prendront elles le dessus sur l'aspect sportif ? Si la Coupe du monde de football est un rendez-vous incontournable tous les quatre ans avec la consécration ultime pour une sélection et même pour tout un pays, cette édition 2022, prévue du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, fait polémique depuis plusieurs années et encore plus à quelques semaines du début de la compétition.

Climatisation des stades et réchauffement climatique, conditions de travail déplorables, droits de l'homme... Beaucoup d'éléments provoquent l'indignation d'une partie du public, de la presse et même des villes. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs grandes villes ont annoncé vouloir boycotter la diffusion sur écran géant des matchs de la Coupe du monde.

Parmi les plus importantes, Paris et Marseille ont annoncé via un communiqué, ne pas vouloir participer à la publicité de ce Mondial, contraire à certaines valeurs fondamentales. L'adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports, Pierre Rabadan, a justifié cette décision auprès de l'AFP par les " conditions de l'organisation de cette Coupe du monde, tant sur l'aspect environnemental que social ". Il a également mis en avant la " temporalité de l'évènement, le fait que ça ait lieu au mois de décembre ". À Marseille, on indique que , "fortement attachée aux valeurs de partage et de solidarité du sport et engagée pour construire une ville plus verte, ne peut contribuer à la promotion de cette Coupe du monde de football 2022 au Qatar ". La ville dit notamment regretter que la compétition se soit transformée en " catastrophe humaine et environnementale. "

J'aurais l'impression, si Bordeau x accueillait ces fans zones, d'être complice de cette manifestation sportive qui représente toutes les aberrations humanitaires, écologiques et sportives ", a de son côté déclaré le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic. "Ce sont des vies qui ont été saccagées, qui ont été sacrifiées pour cette coupe du monde, et c'est une aberration sur le plan écologique puisqu'on va essayer de refroidir l'atmosphère qui par ailleurs se réchauffe ", a également déclaré mardi soir maire écologiste Grégory Doucet

Voici pour le moment une liste non exhaustive des villes qui boycottent ce Mondial au Qatar :