Johan Hamel : l'arbitre meurt soudainement, quelle est la cause du décès ?

L'arbitrage française est en deuil ce mercredi 16 novembre avec le décès de l'arbitre Johan Hamel.

Une bien triste nouvelle pour l'arbitrage français à quelques jours du début de la Coupe du monde. Le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE) a annoncé ce mercredi matin le décès soudain de Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, à l'âge de 42 ans. Selon les premières informations communiquées, ce dernier a succombé à un AVC lors de son entraînement. Johan Hamel est une figure du championnat de France de Ligue et officiait dans ce dernier depuis la saison 2015-2016. Il avait notamment dirigé le match Lille Rennes le 6 novembre dernier, et était assistant vidéo lors de PSG-Auxerre, ce dimanche. Au total, Johan Hamel a dirigé 135 matchs de Ligue 1 et 85 de Ligue 2 en tant qu'arbitre principal.