Maroc - Géorgie : heure, chaîne, streaming... Comment suivre le match en direct

À quelques jours du début de la Coupe du monde, le Maroc dispute un match amical très important pour sa préparation.

Oui, un match amical va se disputer jeudi 17 novembre, trois jours avant le début de la Coupe du monde. Alors que la quasi intégralité des sélections ne disputent pas de matchs amicaux avant le coup d'envoi officiel du Mondial, les Lions de l'Atlas ont décidé d'en faire un face à une équipe européenne, la Géorgie, afin de préparer au mieux les matchs de poules de la Coupe du Monde.

Pour rappel, les Marocains, qui disputent leur deuxième Coupe du monde consécutive après celle de 2018, seront dans le groupe F du mondial et affronteront la Croatie le 23 novembre, la Belgique le 27 novembre et le Canada le 1er décembre. La sélection, marquée par la blessure et le forfait d'Amine Harit, aura à cœur de réaliser un bon match de préparation.

À quelle heure suivre la rencontre Maroc - Géorgie ?

Le match amical disputé entre les Lions de l'Atlas du Maroc et la Géorgie débutera à 17h, heure française

Sur quelle chaîne est diffusée Maroc - Géorgie ?

Il n'existe pas de diffusion en France pour la rencontre entre le Maroc et l'Algérie. En revanche, deux chaînes locales retransmettent l'évènement :

Arriyadia TV

Abu Dhabi Sport

Quelle diffusion en streaming ?

Comme la rencontre n'est pas diffusée sur des plateformes digitales, il n'existe pas de diffusion en streaming internet pour ce Maroc - Géorgie.