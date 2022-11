Eleven All Stars : heure, chaîne... Le programme du match France - Espagne des streamers

Après le Grand Prix de Formule 4 organisé par Squeezie, place au match France - Espagne, organisé par les Streamers.

Pelouse du Stade Français en rugby, le Stade Jean Bouin de Paris accueille un évènement particulier ce samedi 19 novembre avec le Eleven All Stars, un match France - Espagne entre les streamers français et espagnols devant 20 000 personnes et un stade à guichets fermés. À l'origine du projet, AmineMaTue, un streamer suivi par 1,4 million de personnes sur la plateforme Twitch. Cette confrontation, peut être surprenante pour certains d'entre vous, remonte en avril dernier, pendant la "Pixel War" opposant les Français et les Espagnols avec notamment une gigantesque tête de Zinedine Zidane. "Je suis assez fier, surtout ce que ça s'est fait en peu de temps pour un événement de cette ampleur. On a bossé dessus ces cinq derniers mois. On est très content de ce qui va arriver, il reste encore pas mal de surprises pour le jour J" a expliqué Amine auprès de RMC Sport.

Pour cette rencontre, un homme bien connu des fans de foot sera présent en la personne d'Alexandre Ruiz. Le commentateur de Free Ligue 1 et ancien visage vedette de beIN Sports, sera aux commentaires de la rencontre. Il sera accompagné pendant la soirée de Quento et de l'animateur et streamer Doigby.

Même si l'évènement est très attendu, ce dernier se déroule également sous fond de "polémique". En effet, si le GP Explorer a pu accueillir quelques femmes, cette rencontre se fera avec des équipes 100% masculines. Une composition d'équipe qui s'est faite au moment ou certaines streameuses faisaient part d'un harcèlement et des discours de plus en plus sexistes sur les plateformes. Le streamer Pfut, "spécialiste de football" et présent, a notamment été visé sur les réseaux en raison de nombreuses "blagues considérées comme sexistes" et une relation qu'il aurait eu avec une mineure (des propos qu'il a avoué dans l'émission Radio Sexe à l'époque sur les réseaux)

À quelle heure suivre France - Espagne ?

Les animations d'avant match autour de l'évènement France - Espagne commenceront à 19 h alors que le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20 h 45.

Sur quelle chaîne suivre France - Espagne ?

L'événement sera diffusé en intégralité sur la chaîne Twitch d'Amine, l'organisateur de cette rencontre entre les streamers.

Quels sont les streamers présents dans ce France - Espagne ?