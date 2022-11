Belgique - Canada : les Belges pris à froid ! Suivez le match en direct

Le match entre la Belgique et le Canada, pour la 1re journée du groupe F, est lancé ce mercredi soir au Qatar. Les Belges, qui visent la première place de leur poule, sont pour l'instant en souffrance pour leurs premiers pas en Coupe du monde...

Les Belges ont la tête sous l'eau et subissent les vagues canadiennes ce mercredi, au Stade Ahmed bin Ali, pour leur entame de Coupe du monde dans le groupe F. Suivez le match en direct avec nous.

Provocateur, le Canada a même manqué un penalty accordé par Janny Sikazwe, l'arbitre de la rencontre ! Alphonso Davies, le joueur du Bayern Munich a manqué de tranchant et de détermination dans sa frappe qu'il a tenté de placer sur la droite de Courtois en ouvrant son pied gauche. Le portier belge a bien anticipé et prive le Canada de son premier but en Coupe du Monde.