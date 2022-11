PHOTO. A la Coupe du Monde, un supporter invite les droits de l'Homme sur le terrain

Lundi 28 novembre, le match Portugal - Uruguay au Mondial 2022 a été interrompu par la course d'un supporter sur le terrain. L'homme a brandi un drapeau arc-en-ciel et d'autres messages politiques.

Alors que la question de droits de l'Homme a souvent été évoquée en marge de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, les prises de positions des équipes et des joueurs (ou leur absence) ont fait coulé beaucoup d'encre. Cette fois c'est l'action d'un supporter qui crée l'événement. Un homme s'est invité sur le terrain, le 28 novembre 2022, en plein milieu du match opposant le Portugal à l'Uruguay a a brandi le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTQ+. Ce message de soutien pour les droits de l'Homme est une réponse à la politique du Qatar qui criminalise l'homosexualité, entre autres. Les caméras ont pris soin d'éviter de filmer la course du supporter sur le terrain mais plusieurs photos ont immortalisé l'instant. L'homme a aussi été aperçu sur les écrans l'espace de quelques secondes à proximité de Bernardo Silva avant d'être rapidement évacué par les services de sécurité.

Le supporter a porté d'autres messages floqués sur son tee-shirt griffé du logo de superman : "Save Ukraine" à l'avant et "Respect for Iranian woman". De nouvelles références à l'actualité mondiale dont la guerre en Ukraine et les répressions du gouvernement iranien contre les manifestations qui secouent le pays depuis la mort de Mahsa Amini, morte en prison après avoir été arrêtée pour un port du voile non réglementaire. La course du supporter sur le terrain a interrompu le match le temps de quelques minutes.