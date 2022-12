Angleterre - France : avec Wilton Sampaio comme arbitre, le Brésil en ligne de mire

La France affronte l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, ce samedi 10 décembre 2022. L'arbitre de la rencontre est le brésilien Wilton Sampaio...

Le choix a été fait hier par la Fifa. C'est Wilton Sampaio qui a été désigné arbitre central du match Angleterre - France, en quart de finale de la Coupe du monde 2022 ce samedi. L'arbitre brésilien en sera à sa quatrième rencontre dans le tournoi, le choc de la France face à l'Angleterre pour une place de demi-finale arrivant pour lui après Sénégal - Pays-Bas, Pologne - Arabie Saoudite et Pays-Bas - États-Unis en le huitièmes. L'équipe arbitrale sera d'ailleurs brésilienne à 90% sur le terrain, puisqu'elle a été complétée par deux autres compatriotes de Wilton Sampaio, Bruno Boschilia et Bruno Pires, quand l'Emirati Mohammed Abdulla Mohammed se contentera du rôle de quatrième arbitre. Neuza Back, encore un Brésilien, le Colombien Nicolas Gallo et les Espagnols Juan Martinez et Alejandro Hernandez s'occuperont de la VAR.

A 40 ans, Wilton Sampaio est déjà un arbitre expérimenté, au plus haut niveau depuis une dizaine d'années, avec de nombreux match du championnat brésilien, mais aussi plusieurs rencontres internationales au compteur. En 2012, il a été élu meilleur arbitre du championnat du Brésil de football. Il n'a en revanche jamais arbitré un match de la France ou de l'Angleterre par le passé.

Le choix d'un trio brésilien pour diriger la rencontre sera peut être un signe du destin pour les Bleus, alors que le Brésil, qui affronte la Croatie dans l'autre partie du tableau dès ce vendredi à 16h, pourrait retrouver le vainqueur de cet Angleterre - France en finale.