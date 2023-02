Algérie - Sénégal : chaine, heure, compos probables... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de cette finale du Championnat d'Afrique des nations 2022 qui oppose l'Algérie, pays organisateur, au Sénégal ce samedi 4 février à 20h30.

L'Algérie marche sur l'eau depuis le début du Championnat d'Afrique des nations 2022 avec cinq victoires en autant de matches. En effet, les Fennecs se sont imposés quatre fois sur le score de 1-0 avant de corriger sévèrement le Niger en demi-finale avec un large succès 5-0. Les Verts arrivent donc avec une grande confiance pour ajouter leur nom au palmarès de la compétition qu'ils organisent pour la première fois de l'histoire.

Le Sénégal aussi peut ajouter son nom au palmarès du Chan pour la première fois de l'histoire. Les Lions de la Téranga n'ont pas réalisé un sans faute dans cette compétition puisqu'ils se sont inclinés lors de la deuxième journée de phase de groupes face à l'Ouganda (0-1). Une défaite qui ne les a pas, pour autant, ralenti car ils ont terminé premiers de leur groupe avant de se frayer un chemin jusqu'à la finale.

A quelle heure débute le match Algérie - Sénégal ?

Le match Algérie - Sénégal débutera à 20h30. Il se déroulera au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger en Algérie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - Sénégal ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera cet Algérie - Sénégal. Pierre Ghislain Atcho, arbitre gabonais, sera au sifflet de cette finale du Championnat d'Afrique des nations 2022.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Sénégal ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce match Algérie - Sénégal sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour Algérie - Sénégal ?

Les deux sélectionneurs ne devraient pas bouleverser leur composition d'équipes pour cette finale Algérie - Sénégal. Néanmoins, Madjid Bougherra pourra compter sur le retour de suspension de son gardien Alexis Guendouz qui devrait reprendre sa place dans les cages à la place de Farid Chaal. Voici les compositions possibles des deux équipes:

Algérie : Guendouz - Belkhiter, Belaid, Abdelaoui, Laouafi - Mrezigue, Draoui - Lahmri, Kendouci, Meziane - Mahious.

Sénégal : Pape Sy - M. Sané, C. Ndiaye, O. Diouf C. Sidibé - O. Kané, L. Camara - M. Mbaye, M. Ndiaye, P. Diallo - C. Diouf.