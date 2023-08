Coupe du monde féminine 2023 : Espagne-Angleterre pour une finale inédite dimanche 20 août

Tombeuse de l'équipe de France en quarts de finale, l'Australie n'ira pas en finale de sa Coupe du monde. Les Australiennes ont été battues mercredi à Sydney par l'Angleterre (3-1) qui retrouvera donc l'Espagne dimanche pour le titre.

[Mis à jour le 16 août 2023 à 14h34] L'affiche de la finale de la 9ème édition de la Coupe du monde féminine est désormais connue. Si l'on savait depuis l'élimination du Japon en quarts de finale qu'une nouvelle nation inscrirait son nom au palmarès de la compétition le 20 août 2023, il est désormais écrit qu'une sélection européenne soulèvera le trophée pour la première fois depuis 2007 et le titre de l'Allemagne. Au lendemain du succès de l'Espagne sur la Suède obtenue au bout du bout du temps réglementaire (2-1), c'est l'Angleterre qui a décroché son ticket pour la finale en dominant ce mercredi l'Australie (3-1), co-organisatrice de ce Mondial avec la Nouvelle-Zélande.



Victorieuses de l'équipe de France en quarts de finale aux tirs au but (0-0, 7-6 t.a.b.), les Australiennes, malgré le soutien d'un public incandescent dans le Stadium Australia de Sydney, n'ont pas été en mesure de renverser les Anglaises. Championnes d'Europe l'année dernière, les protégées de Sarina Wiegman ont ouvert la marque par Alessia Russo (36ème) et ont atteint la mi-temps sur ce court avantage. Si les Aussies ont repris espoir peu après l'heure de jeu grâce à une réalisation de Sam Kerr d'une frappe puissante (63ème), les Anglaises ont terminé plus fort, profitant sans doute de la fatigue des Australiennes après leur prolongation disputée face aux Bleues samedi dernier. Ellie Carpenter a redonné l'avantage à l'Angleterre (71ème) avant qu'Alessia Russo ne parachève le succès britannique d'un nouveau but (87ème).



Dimanche midi (heure française), sur ce même terrain, Anglaises et Espagnoles s'affronteront pour devenir le cinquième pays à décrocher le titre de champion du monde. Les Australiennes essaieront quant à elles de se consoler la veille, à Brisbane(10h), lors de la petite finale face à la Suède.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde a été fixé le jeudi 20 juillet, avec la confrontation de la Nouvelle Zélande et de la Norvège. Les phases de poules se poursuivront jusqu'au 3 août avant une journée de latence.

La suite de la compétition sera plus décisive avec les phases à élimination directe et une finale organisée le 20 août à Sydney, au Stadium Australia.

La France a été le dernier pays hôte de la Coupe du monde de football féminin en 2019. Elle passe le flambeau aux co-organisateurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

France Télévisions, diffuseur de la Coupe du monde féminine avec M6, a programmé 32 matches dont le match d'ouverture, Nouvelle-Zélande-Norvège et la finale (le 20 août à midi). Le groupe M6 diffuse les 32 autres matchs.

Si la diffusion de la finale a été décidée par tirage au sort, les matchs des phases finales ont été distribués équitablement.

La Coupe du monde de football dure un mois entier et se dispute en deux phases, les poules d'abord puis les phases finales ensuite.

Samedi 12 aout

Quarts de finale 3 : Australie – France (Brisbane) : 11h

Quarts de finale 4 : Angleterre – Colombie (Sydney) : 12h30

Mardi 15 aout

Demi-finale 1 : Espagne – Suède (Auckland) : 10h00

Mercredi 16 aout

Demi-finale 2 : Australie – Vainqueur quart de finale 4 (Sydney) : 12h00

Samedi 19 aout

Petite finale, match pour la 3e place (Brisbane) : 10h00

Dimanche 20 aout

Finale (Sydney) : 12h00

Disputée depuis 1991, la Coupe du monde de football féminin est très récente. Le Mondial 2023 est la 9e édition. Seules quatre nations se sont jusque-là imposées.