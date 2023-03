France - Pays-Bas : heure, chaine tv, compos... Les infos du match

L'équipe de France fait son grand retour 4 mois après la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Argentine. Les Bleus reçoivent les Pays-Bas ce vendredi 24 mars à l'occasion du premier match des qualifications à l'Euro 2024.

L'équipe de France est de retour après la finale de la Coupe du monde 2022 perdue aux tirs aux buts face à l'Argentine (3-3, 2 t.a.b à 4). Les Bleus vont devoir reprendre leur marche en avant en oubliant ce cruel résultat pour bien entamer la phase de qualifications à l'Euro 2024. Didier Deschamps a perdu des cadres, partis à la retraite internationale, comme Hugo Lloris, Steve Mandanda, Karim Benzema ou encore Raphaël Varane. Il en a profité pour donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé qui prend encore plus d'envergure qu'il n'en possédait déjà au sein de la sélection.

Les Pays-Bas aussi ont subi les foudres de l'Albiceleste lors de la dernière Coupe du monde avec un revers aux tirs aux buts en quarts de finale (2-2, 3 t.a.b à 4). Les Oranjes ont récupéré Ronald Koeman en sélectionneur après le départ de Louis Van Gaal. Le Néerlandais assure vouloir remporter un titre majeur pendant son mandat et l'Euro 2024 apparait donc comme un objectif clair.

A quelle heure débute le match France - Pays-Bas ?

Le match France - Pays-Bas débutera à 20h45 ce vendredi 24 mars. Il se déroulera au Stade de France, à Saint-Denis.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Pays-Bas ?

C'est TF1 qui diffusera ce France - Pays-Bas ce vendredi 24 mars. L'Italien Maurizio Mariani arbitrera ce choc du groupe B des qualifications à l'Euro 2024.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Pays-Bas ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce France - Pays-Bas. En effet, la plateforme de TF1, MyTF1 et celle de Canal+, MyCanal, retransmettront également le match entre les Bleus et les Oranjes.

Quelles compositions probables pour France - Pays-Bas ?

La plus grosse incertitude de la composition de départ de Didier Deschamps concerne la pointe de l'attaque même si selon plusieurs médias Randal Kolo Muani tient le bon bout pour débuter la rencontre au profit d'Olivier Giroud. Pour le reste, Mike Maignan est le nouveau numéro un aux cages et devrait commencer. Voici le onze de départ probable des Bleus : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Coman, Griezmann, Mbappé - Kolo Muani.

En face, Ronald Koeman est déjà confronté à quelques problèmes de taille puisque cinq de ses joueurs n'ont pas participé à l'entrainement de ce jeudi à cause d'un virus et manqueront à l'appel ce vendredi. Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman et Bart Verbruggen sont les concernés. Voici le onze probable des Néerlandais : Cillessen - Dumfries, Blind, Van Dijk, Ake - Wijnaldum, De Roon, Berghuis - Depay, Weghorst, Bergwjin.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Pays-Bas ?

Selon les bookmakers, l'équipe de France est la favorite de cette rencontre face aux Pays-Bas. En effet sur Parionssport, les Bleus sont à 1,80, le nul est à 3,70 et la victoire hollandaise à 4,45. Sur Winamax, les hommes de Didier Deschamps sont à 1,80, le nul est à 3,65 et la victoire des Oranjes est à 4,50.