Pays-Bas - Croatie : suivez le match - EN DIRECT

Ivan Perisic arrive à rentrer dans la surface, provoque Denzel Dumfries, et finit par centrer mais le défenseur de l'Inter ne se jette pas et contre en corner.

Le défenseur croate réalise un bon dégagement après un centre au premier poteau de Xavi Simons. Les Hollandais proposent plus d'offensives dans ce Pays-Bas - Croatie.

Sur une longue touche de Dumfries dans la surface croate, Nathan Aké prend le meilleur et parvient à contrôler mais ne peut enchainer par une frappe.

Voila la réponse hollandaise ! Wieffer lance Malen dans le couloir gauche qui essaye de trouver Simons au second poteau mais Perisic est bien revenu !

Depuis le début de ce Pays-Bas - Croatie, les deux nations s'observent et peinent à se montrer réellement dangereux malgré le corner obtenu, il y a quelques minutes, par les Croates.

Alors que Wieffer s'était projeté dans la surface croate, Koopmeiners tente de le trouver mais le ballon est trop long et file dans les gants de Livakovic.

L'attaquant de Liverpool fait un bon retour défensif sur un corner joué à trois et rassure sa défense.

Les Pays-Bas et la Croatie sont rentrés sur la pelouse du stade Feyenoord pour jouer cette demi-finale de la Ligue des nations. Le coup d'envoi va être donné dans moins de cinq minutes mais avant, place aux hymnes.

En conférence de presse, avant ce Pays-Bas - Croatie, Luka Modric et Frenkie De Jong, rivaux en club, se sont échangés de beaux mots. Le milieu de terrain du Real Madrid a déclaré que le milieu du FC Barcelone était "le meilleur joueur des Pays-Bas". Lors d'une interview à NOS, Frenkie De Jong a aussi parlé en bien de Luka Modric : "Modric est un joueur incroyable, une légende qui joue encore. C'est un grand joueur à suivre. Il a gagné le Ballon d'Or. Il a du style, de la technique... c'est un crack."

20:27 - Une équipe des Pays-Bas bien jeune

Ronald Koeman s'est appuyée, ce mercredi soir, sur une équipe très rajeunie. En effet, avec une moyenne d'âge de 25 ans et 143 jours, ce onze de départ est le plus jeune des Pays-Bas depuis le match face à la Belgique en octobre 2018 (24 ans et 314 jours). Pari gagnant dans ce Pays-Bas - Croatie ?