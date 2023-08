PSG - Inter : compos, heure et chaîne TV... Comment suivre le match en direct ?

Avant dernier match de préparation pour le PSG qui affronte le vice champion d'Europe, l'Inter Milan, ce mardi 1er août.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 approche et le PSG peaufine sa préparation en Asie. Ce mardi 1er août, les hommes de Luis Enrique vont jouer un match de prestige face à l'Inter, vice champion d'Europe. Après des matchs amicaux contre Le Havre (2-0), Al-Nassr (0-0) et le Cerezo Osaka (2-3), les Parisiens doivent monter en puissance au Japan National Stadium de Tokyo. Pour la petite histoire, les Parisiens et les Italiens ne se sont jamais rencontrés dans un match officie. En revanche, il s'agit du 6e match amical entre les deux équipes, pour un bilan de 3 victoires et 2 nuls en faveur des Parisiens.

Interrogé sur le site du PSG, Carlos Soler évoque cette préparation très importante avant le premier match de Ligue 1 le 12 août prochain face à Lorient. "Elle est très importante puisqu'elle nous aide à bien préparer toute la saison. On s'entraîne dans de très bonnes conditions, nous nous entraînons dur et nous jouons des matches difficiles, qui vont forcément nous aider pour la suite, même si parfois ce ne sont pas les résultats que nous voulons. Ces rencontres nous aident sur le plan physique, sur la confiance et par rapport aux automatismes qu'il faut retrouver. Nous sommes heureux de notre travail actuellement et de ce que nous voulons mettre en place, nous espérons faire une grande saison. "

Sur quelle chaîne suivre PSG - Inter ?

Le dernier match de préparation au Japon sera à suivre en direct sur beIN Sports 1 et PSGTV Premium.

À quelle heure suivre la rencontre PSG - Inter ?

En raison du décalage horaire au Japon, le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 12h, heure française.

Quelles compositions probables ?

Paris SG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Bernat – Zaïre-Emery, Verratti, Fabian Ruiz – Asensio, Ekitike, Neymar.

Inter : Stankovic – De Vrij, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Frattesi, Sensi, Barella, Dimarco – Thuram, Lautaro.