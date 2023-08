La Ligue 1 reprend ses droits ce samedi 12 août avec le premier match de la saison en Championnat de l'Olympique de Marseille qui reçoit le Stade de Reims au Stade vélodrome. Suivez le match en direct.

En direct

17:26 - Clauss défend bien L'international français devance Munetsi et dégage du genou alors qu'Ito avait adressé un bon centre.

17:23 - Quel but ! Marseille recolle au score Azzedine Ounahi a le temps de préparer sa frappe et trompe magnifiquement Diouf d'une frappe pure qui retombe dans la lucarne. Le Vélodrome chavire. Cet OM - Reims tient toutes ses promesses.

17:21 - Khadra ne cadre pas Foket parvient à centrer dans la surface marseillais vers Khadra qui ne parvient pas à rabattre sa tête. Les Rémois proposent beaucoup de belles choses dans cet OM - Reims.

17:20 - L'excellent retour de Mughe Le jeune Marseillais supplée Lodi qui avait commis une erreur et devance Ito. Il est omniprésent dans cet OM - Reims.

17:19 - Okumu devance Vitinha Sur un beau mouvement marseillais, Clauss centre au premier poteau mais le défenseur rémois intervient devant le Portugais.

17:17 - Mughe contre la frappe de Kondogbia ! Le coup de billard dans la surface rémoise sauve les hommes de Will Still dans cet OM - Reims ! Kondogbia arme une frappe depuis l'extérieur de la surface mais Mughe est sur la trajectoire. Le ballon partait bien.

17:15 - Un nouveau corner pour Reims Même s'ils ont ouvert le score dans cet OM - Reims, les hommes de Will Still continuent de jouer et se procurent un nouveau corner.

17:13 - Mbemba touche la barre ! L'OM réagit dans la foulée du but rémois mais Mbemba, laissé seul dans la surface, trouve la barre de Diouf ! Finalement le drapeau de l'assistant se lève pour signaler une position de hors-jeu.

17:12 - La frappe de Khadra est écrasée Le joueur qui arrive de Brighton s'essaye sur un contre rapidement mené par les Rémois mais sa frappe écrasée termine dans les bras de Lopez.

17:10 - Ito refroidit le Vélodrome ! Le Japonais réussit une superbe reprise de volée et surprend les Marseillais dans cet OM - Reims. Les Phocéens doivent réagir.

17:08 - Ounahi reprend de volée Le corner est mal repoussé par la défense champenoise et Ounahi en profite pour reprendre de volée. La frappe du Marocain est trop enlevée.

17:07 - Un nouveau corner pour l'OM ! C'est encore Mughe qui obtient un nouveau corner dans cet OM - Reims. Le Vélodrome pousse !

17:05 - Lopez s'impose sur corner Ito se charge du coup de pied de coin mais Pau Lopez se rassure et s'empare du cuir avec sérénité.

17:04 - Reims obtient aussi un corner Diakité se bat devant Mbemba et obtient le premier corner rémois de cet OM - Reims.

17:03 - Mughe obtient un corner ! Le jeune Camerounais est déjà dans le ton de cet OM - Reims et obtient le premier corner de la rencontre.

17:02 - Ito ne trouve pas Diakité Le Japonais essaye de combiner avec son coéquipier de l'attaque mais Diakité est bien pris par Mbemba.

17:01 - Déjà de l'engagement Quelques secondes de jeu et les deux équipes s'engagent physiquement dans cet OM - Reims. Eric Wattellier laisse le jeu se poursuivre.

17:00 - Le coup d'envoi est donné ! Et c'est parti ! Cet OM - Reims démarre et marque le grand retour de la Ligue 1 au Stade vélodrome de Marseille avec une affiche alléchante au programme.

16:55 - Les joueurs rentrent sur la pelouse L'ambiance est toujours au rendez-vous lorsque les Olympiens évoluent à domicile et cet OM - Reims ne déroge pas à la règle. Le Vélodrome bouillonne au moment où les 22 acteurs rentrent sur la pelouse du Vélodrome à cinq minutes du coup d'envoi.

16:49 - Will Still est ambitieux Même s'il sait que cet OM - Reims peut-être compliqué pour son équipe, le coach belge de l'équipe visiteuse a livré ses ambitions concernant ce match en conférence de presse : "On y va pour essayer de faire un très gros match. On a senti une énorme intensité et de la qualité cette semaine à l’entraînement. Tu sens que tout le monde a faim et envie de retrouver ce pourquoi on fait ce métier."

16:42 - Marcelino promet mieux En conférence de presse avant cet OM - Reims, le coach olympien a assuré que les siens n'étaient pas encore au niveau attendu et attend une réaction : "Je dois être honnête avec vous, les supporters, les joueurs. Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison. Le premier qui veut toujours gagner, c'est moi."

16:35 - Reims aime l'OM Même si les Rémois n'ont pas gagné contre l'OM depuis 2018, ils sont plutôt à l'aise face aux Marseillais puisqu'ils ont gagné 31 matches face à cet adversaire en Ligue 1. C'est leur total le plus élevé face à un même club.

16:28 - Un remake de la saison passée Hasard total du calendrier mais cet OM - Reims constitue un remake du match d'ouverture de la saison de Ligue 1 2022/2023 où les Marseillais s'étaient imposés 4-1 grâce à un doublé de Luis Suarez, un but de Tavares ainsi que celui de Faes contre son camp. Tous ces joueurs ne sont plus là aujourd'hui.

16:21 - Les compositions d'équipes Les compositions d'équipes de ce OM - Reims sont désormais connues. Marcelino a procédé à des changements dans son onze de départ par rapport à celui qui s'est incliné en Grèce cette semaine (0-1). En effet, Mbemba, Rongier, Vitinha et le jeune Mughe débutent. Voici le onze de départ marseillais : Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba Lodi - Rongie, Kondogbia Mughe Ounahi - Vitinha, Ndiaye. En face Will Still lance quelques recrues également avec la présence de Okumu, Wilson-Esbrand et Khadra. Voici le onze de départ rémois : Diouf - Abdelhamid, Foket, Okumu, Wilson-Esbrand - Matusiwa, Munetsi, Khadra, Richardson, Diakité - Ito.