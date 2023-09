Lyon - PSG : heure, chaîne TV, compos... Les infos du choc

LYON - PSG. Pour ce choc de la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Lyon pour affronter l'Olympique Lyonnais. Heure, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur ce match de gala du championnat de France.

Quelle affiche en clôture de la 4e journée de Ligue 1 où l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain ! Une belle occasion pour les Lyonnais de créer l'exploit face à l'ogre parisien et de sortir d'un début de saison compliqué (un point en trois rencontres). Alors qu'il va pouvoir compter sur ses deux nouvelles recrues Ernest Nuamah et Mama Baldé, Laurent Blanc a été recadré par son propriétaire américain John Textor pour son "jeu avec les médias". En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais n'a pas caché son ambition avant de retrouver le PSG : "Ça peut être très compliqué contre cette équipe, ils ont des individualités, une cohésion d'équipe, ça peut faire très, très mal ; mais on doit aussi régler nos problèmes. On est motivés, concentrés sur ce match-là, on a fait énormément de vidéo, on a fait une bonne semaine."

Du côté parisien, cette affiche sera l'occasion pour Bradley Barcola de faire son retour dans son club formateur. Transféré dans la semaine au PSG, le jeune ailier sera dans le groupe de Luis Enrique mais pas Randal Kolo Muani, nouvel attaquant parisien et Hugo Ekitike. En conférence de presse, l'entraîneur parisien a loué les qualités de son adversaire lyonnais : "L'adversaire est très fort, il y a beaucoup de qualité individuelle. On ne sait pas vraiment comment ils vont défendre et presser. Ce sera un très bon match pour montrer nos intentions. Nous préparons ce match comme tous les autres. L'OL est une grande équipe, historique. Ils ont beaucoup de bons joueurs, un très bon entraîneur. J'ai joué avec Laurent Blanc à Barcelone, je le connais bien. Ce sera un match difficile dans un super stade. Ce sera certainement difficile. Mais nous l'avons préparé de la même façon pour récupérer les trois points."

À quelle heure débute Lyon - PSG ?

Le coup d'envoi du choc de la 4e journée de la Ligue 1 opposant Lyon au PSG est prévu dimanche 3 septembre à 20h45 au Groupama Stadium de Lyon (France). Éric Wettellier sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Lyon - PSG ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Prime Video diffusera le match de gala entre l'OL et le PSG.

Si vous souhaitez regarder le choc de la 4e journée de la Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

Quelles sont les compositions probables de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain ?

Lyon : A.Lopes (G) - Mata - Caleta-Car - Diomandé - Tagliafico - Nuamah - Maitland-Niles - Tolisso - Cherki - Caqueret - Kadewere.

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi - Marquinhos - Skriniar - L.Hernandez - Zaïre-Emery - Ugarte - Vitinha - O.Dembélé - G.Ramos - K.Mbappé.

Quels sont les pronostics de Lyon - PSG ?