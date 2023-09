Que risque Paul Pogba après sa suspension pour dopage ? Fin de carrière en vue ?

Le milieu de terrain de la Juventus a été suspendu après avoir été testé positif à la testostérone lors d'un contrôle anti-dopage. Si le résultat du test se confirme, Paul Pogba pourrait quitter les terrains de football pendant plusieurs années.

Nouveau scandale autour de Paul Pogba. Le joueur de la Juventus a été suspendu par l'agence italien antidopage (Nado) le lundi 11 septembre : "Le Tribunal national antidopage informe que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il a prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labile Pogba".

Absent des terrains de football depuis de longues semaines, le milieu de terrain n'aura été de retour que quelques jours. Paul Pogba qui avait fait son retour dans l'équipe italienne fin août après une blessure a été testé positif à la testostérone lors d'un contrôle aléatoire anti-dopage réalisé après le match de la Juve contre Udinese du 20 août dernier. Ce sont plus précisément des traces de stéroïdes anabolisants, soit des versions artificielles de la testostérone utilisées pour augmenter la masse musculaire, qui auraient été détectées selon la presse italienne. Comble de l'histoire, l'international de football n'avait pas posé un pied sur le terrain durant la rencontre.

Quatre ans de retraite forcés pour Pogba ?

La suspension de Paul Pogba pourrait se prolonger si la contre-expertise du deuxième échantillon prélevé lors du contrôle confirme la présence de testostérone de synthèse dans l'organisme du joueur. Le milieu de terrain risquerait alors une suspension de quatre ans. La durée de la sanction pourrait être divisée de moitié si le joueur arrive à prouver que le dopage n'était pas volontaire mais le résultat de la prise d'un traitement médicamenteux pour sa blessure par exemple. L'avocate du joueurs, Rafaela Pimenta, a d'ores et déjà assuré auprès de Radio France que "ce qui est sûr, c'est que Paul Pogba n'a jamais voulu enfreindre une règle."

A 30 ans, Paul Pogba pourrait voir sa fin de carrière arriver plus vite que prévu si une suspension de quatre ans est décidée à son encontre. Le joueur, dont le physique a déjà montré des faiblesses ces derniers mois avec une longue blessure au ménisque, aurait alors 34 ans lors de son retour et se rapprocherait de l'âge de la retraite sportive. Cette affaire de dopage est une polémique de plus pour l'international qui a été au cœur d'un scandale la saison dernière en étant la victime présumée d'une tentative d'extorsion de la part de son frère.