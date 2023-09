AJAX - OM. Dans un contexte compliqué sans entraîneur, l'Olympique de Marseille lance sa saison européenne en Ligue Europa avec un déplacement périlleux à Amsterdam pour affronter l'Ajax. Suivez le match en direct.

En direct

21:05 - Ndiaye à l'affut Alors que Gaaei avait le ballon sur son côté droit, le latéral droit de l'Ajax s'est retourné vers son but avant de perdre le ballon au profit d'Iliman Ndiaye.

21:03 - Lopez dégage Alors que les Olympiens tentent de repartir par derrière, Pau Lopez est contraint de dégager le ballon en catastrophe après le pressing de Brian Brobbey.

21:01 - C'est parti à Amsterdam ! Pierre-Emerick Aubameyang donne le coup d'envoi de cet Ajax - OM. À noter que les Olympiens vont attaquer vers la droite du terrain en première période.

20:59 - Une minute de silence observée En hommage aux victimes au Maroc et en Libye suite aux évènements tragiques qui ont eu lieu durant les dernières semaines, une minute de silence est observée à la Johan Cruijff Arena.

20:57 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs de la rencontre viennent de pénétrer sur la pelouse de la Johan Cruijff Arena. Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques instants après l'hymne de la Ligue Europa.

20:50 - Abardonado : "une fierté pour moi" Entraîneur par intérim de l'Olympique de Marseille après la démission de Marcelino, Jacques Abardonado n'a pas caché son ambition de coacher l'équipe première, lui qui est un ancien joueur phocéen. Il en a profité pour motiver ses joueurs : "C'est une fierté pour moi de représenter l'OM. Je vais diriger le groupe pour la première fois, mais je pense que les joueurs sont prêts. Ils savent l'importance de ce match. Ils savent ce qui les attend, ils connaissent le contexte du club avant de signer. On sait que ça peut arriver, à Marseille comme dans les autres clubs. Il faut que les joueurs répondent présent. J'ai tout connu au club, il ne manquait plus que les pros. Je le prends avec beaucoup de plaisir et je vais continuer à apprendre car je suis un jeune coach. C'est une fierté, évidemment. C'était un de mes objectifs, même si cela arrive plus tôt que prévu."

20:45 - La liste des remplaçants Voici la liste des remplaçants de l'Ajax Amsterdam ainsi qu'à l'OM : Ajax : Akpom, Avila, Godts, Mannsverk, Medic, Mikautadze, Pasveer, Ramaj, Rensch, Salah-Eddine, van den Boomen, Vos.

OM : Balerdi, Blanco, Correa, Meite, Mughe, Murillo, Nadir, Ngapandouetnbu, Soglo, Veretout, Vitinha.

20:40 - Abardonado : "Ils sont prêts" Au micro de nos confrères de RMC Sport, le nouvel entraîneur de l'OM a justifié ses choix dans sa composition, et notamment de titulariser Azzedine Ounahi et Amine Harit : "Je sais qu'ils vont répondre présent. Ils sont prêts. Hier soir, ils ont été performants lors de la séance. Le dynamisme qu'ils ont mis dans l'entraînement m'a plu. On va répondre présent. On a changé le système, on va jouer en 4-3-3 avec une pointe basse au milieu. On va jouer tous les coups à fond, on est venu ici pour gagner et pas pour les regarder jouer."

20:35 - Comment suivre Ajax - OM en streaming ? Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue Europa entre l'Ajax Amsterdam et l'Olympique de Marseille sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur 6play.

20:30 - Ce n'est pas mieux à l'Ajax Alors que l'OM vit une période compliquée, ce n'est pas mieux à l'Ajax Amsterdam. Une affaire extra-sportive éclabousse les "Lanciers" : une affaire de transfert douteux agite la direction du club après l'arrivée pour huit millions d'euros de Borna Sosa, international croate par l'intermédiaire d'un bureau d'agents. Sauf que ce même bureau est actionnaire minoritaire de Matchmetrics GmbH, une société de data footballistique co-fondée par Sven Mislintat (le nouveau directeur sportif du club) en 2016, dont il possède 35 % des parts. Il y a donc soupçon de conflits d'intérêts.

20:25 - L'OM dans le chaos L'Olympique de Marseille ne s'imaginait sûrement pas faire un déplacement à Amsterdam sans entraîneur et avec une direction en partance à la mi-septembre. Alors que l'OM est deuxième de Ligue 1 tout en étant invaincu et à deux points du leader monégasque, une réunion lundi soir avec les leaders de différents groupes de supporters a causé le chaos dans la cité phocéenne. Marcelino et son staff sont partis et l'ancien adjoint de Jorge Sampaoli, Pancho Abardonado se retrouve sur le banc en "pompier de service".

20:20 - Mikautadze sur le banc, la compo de l'Ajax Recrue phare en attaque de l'Ajax Amsterdam cet été, Georges Mikautadze débutera sur le banc face à l'OM où Carlos Borges lui a notamment été préféré comme Brian Brobbey. Voici le onze de l'Ajax Amsterdam : Gorter (G) - Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa - Tahirovic, Taylor, Berghuis - Borges, Bergwijn, Brobbey.

20:15 - Un Italien au sifflet Dans cette rencontre entre l'Ajax Amsterdam et l'Olympique de Marseille, l'Italien Maurizio Mariani sera au sifflet. Il sera assisté de ses compatriotes Daniele Bindoni, Alberto Tegoni et Giovanni Ayroldi comme quatrième arbitre.

20:10 - Ounahi de retour, le onze olympien Alors qu'il n'a pas disputé de match avec l'OM depuis le 15 août dernier, Azzedine Ounahi est de retour dans le onze olympien où il sera au milieu de terrain. Voici la composition phocéenne pour affronter l'Ajax Amsterdam : P.Lopez (G) - Clauss, Mbemba, Gigot, R.Lodi - Ounahi, Rongier, Kondogbia, Harit - Ndiaye, Aubameyang.

20:05 - Sur quelle chaîne regarder Ajax - OM ? Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+ diffusera le choc entre l'Ajax et l'OM. L'affiche sera également disponible en clair sur W9.