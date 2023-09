Ajax - OM : heure, chaîne... Les infos du match des Marseillais en Ligue Europa !

AJAX - OM. Dans un contexte compliqué sans entraîneur, l'Olympique de Marseille lance sa saison européenne en Ligue Europa avec un déplacement périlleux à Amsterdam pour affronter l'Ajax. Heure, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

En effectuant un mercato XXL cet été avec vers les arrivées d'Aubameyang, Ndiaye, Kondogbia ou Renan Lodi, l'Olympique de Marseille ne s'imaginait sûrement pas faire un déplacement à Amsterdam sans entraîneur et avec une direction en partance à la mi-septembre. Ce jeudi soir, les Olympiens affrontent l'Ajax Amsterdam lors de la première journée de Ligue Europa. Alors que l'OM est deuxième de Ligue 1 tout en étant invaincu et à deux points du leader monégasque, une réunion lundi soir avec les leaders de différents groupes de supporters a causé le chaos dans la cité phocéenne. Marcelino et son staff sont partis et l'ancien adjoint de Jorge Sampaoli, Pancho Abardonado se retrouve en "pompier de service". En conférence de presse, l'entraîneur intérimaire et ancien défenseur du club a tenu à soutenir ses joueurs tout en revenant sur l'éviction du technicien espagnol : "Je l'ai appris hier soir très tard par le biais de David Friio (son adjoint) par téléphone. C'est une fierté pour moi de représenter l'OM. Je vais diriger le groupe pour la première fois, mais je pense que les joueurs sont prêts. Ils savent l'importance de ce match. Ils savent ce qui les attend, ils connaissent le contexte du club avant de signer. On sait que ça peut arriver, à Marseille comme dans les autres clubs. Il faut que les joueurs répondent présent. J'ai tout connu au club, il ne manquait plus que les pros. Je le prends avec beaucoup de plaisir et je vais continuer à apprendre car je suis un jeune coach. C'est une fierté, évidemment. C'était un de mes objectifs, même si cela arrive plus tôt que prévu."

Du côté de l'Ajax, la situation n'est pas mieux qu'à l'OM : 5 points en quatre matchs d'Eredivisie. Alors que le club néerlandais a perdu de nombreux cadres ou joueurs phares cet été comme Dusan Tadic, Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Edson Alvarez (West Ham) et Jurrien Timber (Arsenal), l'Ajax a misé sur l'international géorgien et ancien attaquant du FC Metz, Georges Mikautadze. Mais une autre affaire éclabousse les "Lanciers" : une affaire de transfert douteux agite la direction du club après l'arrivée pour huit millions d'euros de Borna Sosa, international croate par l'intermédiaire d'un bureau d'agents. Sauf que ce même bureau est actionnaire minoritaire de Matchmetrics GmbH, une société de data footballistique co-fondée par Sven Mislintat (le nouveau directeur sportif du club) en 2016, dont il possède 35 % des parts. Il y a donc soupçon de conflits d'intérêts. Alors que le club a décidé d'ouvrir une enquête interne, l'entraîneur de l'équipe première Maurice Steijn a décidé de rester flou sur cette affaire en conférence de presse : "Je comprends vos questions, mais ça n'a rien à voir avec le match contre Marseille. La seule chose que je pense sur le directeur sportif, c'est que ça ne nous aide pas sportivement, dans notre préparation. Il est actionnaire d'une société. Le plus important, c'est que les joueurs soient prêts pour jeudi. Toute cette histoire nous rend mal à l'aise. À nous de rester tranquilles."

À quelle heure débute Ajax - OM ?

Le coup d'envoi du match de la première journée de Ligue Europa opposant l'Ajax à Marseille est prévu jeudi 21 septembre à 21h00 à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam (Pays-Bas). L'Italien Maurizio Mariani sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Ajax - OM ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+ diffusera le choc entre l'Ajax et l'OM. L'affiche sera également disponible en clair sur W9.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue Europa entre l'Ajax Amsterdam et l'Olympique de Marseille sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur 6play.

Quelles sont les compositions probables de l'Ajax Amsterdam et de l'Olympique de Marseille ?

Ajax : Gorter (G) – Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa – Van Den Boomen, Taylor, Borges – Mikautadze, Bergwijn, Brobbey.

OM: Lopez (G) – Clauss, Mbemba, Gigot, R.Lodi – Rongier, Kondogbia, Veretout – Ndiaye, Vitinha, Aubameyang.

Quels sont les pronostics d'Ajax - OM ?