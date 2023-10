OM - Brighton : la première victoire marseillaise en Ligue Europa ? Les infos du match

OM - BRIGHTON. Après un spectaculaire nul contre l'Ajax Amsterdam, l'Olympique de Marseille va tenter de décrocher sa première victoire en Ligue Europa cette saison avec la réception de Brighton. Diffusion TV, heure... Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Après un début de saison mouvementé à Marseille où Marcelino a quitté l'OM, Gennaro Gattuso a été recruté afin de remettre de l'ordre. Si les Marseillais ont commencé leur campagne de Ligue Europa par un match nul spectaculaire contre l'Ajax Amsterdam (3-3), ils visent un premier succès ce jeudi soir contre Brighton. Touché aux adducteurs, Geoffrey Kondogbia est toujours absent du groupe phocéen alors que l'OM peut compter sur le retour de Renan Lodi. Avant d'affronter le club anglais, l'entraîneur italien a fait l'éloge en conférence de presse de Brighton : "On va jouer contre une des trois meilleures équipes d'Europe au niveau de la possesssion. Une équipe qui peut changer dix joueurs et avoir la même mentalité et la même philosophie de jeu. De Zerbi, le le connais bien depuis longtemps, c'est un grand entraîneur. il n'y a pas de secrets. On n'a pas de baguette magique, on doit 60 minutes en faisant pareil. Il ne faut pas baisser d'intensité et rester concentré. Si on baisse en intensité, on fait des erreurs. Je vois que les joueurs ont de l'envie, il y a un bon état d'esprit même s'il y a une marge pour progresser. On aura plus de temps après et j'espère qu'il n'y aura pas trop de joueurs en sélection pour travailler pendant dix jours."

Du côté anglais, les coéquipiers de Mitoma se sont fait surprendre à domicile par AEK Athènes lors de la première journée. Une performance compliquée et inattendue dans une poule où ils sont les favoris pour la première place. Aujourd'hui entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi est revenu en conférence de presse sur cette période où il a été courtisé par l'OM lorsque le club cherchait un successeur à Jorge Sampaoli : "Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C'était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club. J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi. Mais au final c'était peut-être un mal pour un bien puisque j'ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe."

À quelle heure débute OM - Brighton ?

Le coup d'envoi du match d'Europa League opposant Marseillais à Brighton est prévu jeudi 5 octobre à 18h45 au Stade Vélodrome de Marseille (France). L'Ukrainien Mykola Balakin sera l'arbitre.

Sur quelle chaîne regarder OM - Brighton ?

Détenteur des droits TV de l'Europa League, Canal+Foot diffusera la rencontre entre Marseille et Brighton. W9 retransmettra également le match en clair.

Si vous souhaitez regarder la rencontre d'Europa League entre l'OM et Brighton sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou créer un compte sur 6Play.

Quelles sont les compositions probables de l'Olympique de Marseille et de Brighton ?

OM : Lopez (G) – Clauss, Mbemba, Gigot, Murillo – Ounahi, Rongier, Veretout – Ndiaye, Aubameyang, Correa.

Brighton : Steele (G) – Lamptey, Igor, Dunk, Estupinan – Gilmour, Dahoud – March, Fati, Mitoma – J.Pedro.

