18:25 - Gattuso : "les joueurs ont de l'envie"

Avant d'affronter le club anglais, Gennaro Gattuso a fait l'éloge en conférence de presse de Brighton : "On va jouer contre une des trois meilleures équipes d'Europe au niveau de la possesssion. Une équipe qui peut changer dix joueurs et avoir la même mentalité et la même philosophie de jeu. De Zerbi, le le connais bien depuis longtemps, c'est un grand entraîneur. il n'y a pas de secrets. On n'a pas de baguette magique, on doit 60 minutes en faisant pareil. Il ne faut pas baisser d'intensité et rester concentré. Si on baisse en intensité, on fait des erreurs. Je vois que les joueurs ont de l'envie, il y a un bon état d'esprit même s'il y a une marge pour progresser. On aura plus de temps après et j'espère qu'il n'y aura pas trop de joueurs en sélection pour travailler pendant dix jours.