Après un bon pressing tricolore sur le côté gauche, Youssouf Fofana profite de l'erreur de Hendry et s'échappe. Dans la surface, le milieu frappe du gauche mais Clark dévie de la main gauche avant que Marcus Thuram ne reprenne le ballon et le passe à Kolo Muani. Thuram est finalement signalé hors-jeu.

Après un centre de la droite de Christie, l'écossais trouve Armstrong au second poteau qui remet du plat du pied mais Mike Maignan assure et repousse des pieds. Sur le centre suivant, le portier capte une tête à bout portant.

Boubacar Kamara et Youssouf Fofana remplacent Aurélien Tchaouméni et Antoine Griezmann alors qu'on vient de passer le dernier quart d'heure de jeu. Chez l'Écosse, le buteur Gilmour cède sa place à Armstrong alors que McClean a été supplée par Christie.

22:36 - Double changement français

Si Ousmane Dembélé et Olivier Giroud ont cédé leurs places à Kingsley Coman et Marcus Thuram pour les Bleus, Souttar et Brown ont remplacé Cooper et Adams pour la Tartan Army.