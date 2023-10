Angleterre - Italie : la Squadra Azzurra face à ses démons, l'Angleterre proche de la qualification

L'Angleterre peut valider son ticket pour l'Euro en cas de victoire ce soir. L'Italie, dans la tourmente avec le scandale des paris illicites, doit gagner pour éviter d'être de nouveau dos au mur pour une qualification internationale.

Ce choc commence à nous être familier. Depuis le triomphe euphorique de l'Italie contre l'Angleterre en finale de l'Euro 2020, le 11 juillet 2021 à Londres aux tirs aux buts, les deux nations se sont déjà retrouvées à trois reprises : deux fois en Ligue des Nations, et une fois dans ces éliminatoires. Et cette fois, ce sont les Anglais qui pourraient bien jeter un froid sur l'Italie : en cas de défaite ou de match nul, la Squadra Azzurra jouera certainement sa qualification le 20 novembre contre l'Ukraine, un match qu'elle aura interdiction de perdre. De quoi faire ressurgir les démons suédois et macédoniens, qui les ont privés des deux dernières Coupes du Monde.

La Squadra Azzurra en eaux troubles

Roberto Mancini à peine parti en Arabie Saoudite, le récent champion d'Italie Luciano Spalletti à peine installé pour le remplacer, la Squadra fait face à un défi de taille : maintenir le cap pour valider sa qualification à l'Euro 2024 et trouver la bonne formule, avec une équipe jeune et sans certitude, pour défendre son titre. Mais plus que jamais, le navire Azzurro tangue, et le vent ne souffle pas au gré des voiliers : voilà que vient s'ajouter, depuis une semaine, un scandale de paris sportifs illicites impliquant de grands joueurs italiens, qui n'est pas sans rappeler le tristement célèbre "Totonero" de 1980.

Le jeune talent juventino Nicolò Fagioli est mis en cause dans l'affaire, ainsi que deux joueurs de la Nazionale, qui ont dû quitter le groupe pour être interrogés par les enquêteurs : Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali, 15 sélections chacun. A ces absences s'ajoutent les forfaits de Federico Chiesa et Ciro Immobile. Dans ce contexte, les Italiens devront montrer une force de caractère exemplaire pour rivaliser, à Wembley, avec une sélection anglaise en pleine confiance. Et s'ils sont superstitieux, ils verront certainement d'un mauvais œil le choix de l'arbitre de ce soir : le Français Clément Turpin, qui avait arbitré la défaite tragique de l'Italie contre la Macédoine du Nord en barrages du Mondial 2022 (0-1).

Les Three Lions impressionnent

Côté anglais, tout va bien dans le meilleur des mondes, ou presque. Invaincus dans ces éliminatoires et depuis leur défaite en quart de finale de Coupe du Monde 2022, les Anglais construisent patiemment une équipe qui ressemble de plus en plus à un favori redoutable pour l'Euro 2024. Le jeu proposé par les hommes de Gareth Southgate n'est pas toujours séduisant, mais la qualité des individualités est telle que les Three Lions marquent en moyenne trois buts par match (bien aidés par un joli 7-0 contre la Macédoine du Nord). Après leur succès à Naples à l'aller (1-2), une victoire ce soir parachèverait leur campagne de qualifications, compostant au passage leur billet pour la phase finale en Allemagne.

Quelques forfaits sont quand même à déplorer pour les Anglais. En l'absence de Luke Shaw et Ben Chilwell, la sélection n'a plus de latéral gauche de métier, et Kieran Trippier devrait dépanner dans ce couloir. Bukayo Saka est blessé également. Phil Foden et Marcus Rashford devraient donc accompagner le capitaine Harry Kane sur le front de l'attaque. Et avec un Jude Bellingham en pleine bourre et le retour de John Stones en défense centrale, l'Angleterre a toutes les armes pour couler le vaisseau Azzurro.

A quelle heure aura lieu le match Angleterre - Italie ?

Le match Angleterre - Italie aura lieu le mardi 17 octobre 2023 à 20h45.

Sur quelle chaîne suivre le match Angleterre - Italie ?

Le match Angleterre - Italie sera à suivre en direct à 20h45 sur La Chaîne L'Equipe, qui possède les droits de retransmission des matches des éliminatoires à l'Euro 2024.