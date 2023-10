OM - AEK Athènes : succès mérité pour l'OM

L'Olympique de Marseille a battu l'AEK Athènes (3-1), ce jeudi lors de la 3e journée de la Ligue Europa, et prend la tête de sa poule après ce succès. Découvrez les réactions et le résumé de ce match.

En direct

21:15 - L'OM se rassure contre l'AEK (3-1) L'Olympique de Marseille avait besoin de passer la vitesse supérieure en Ligue Europa ce jeudi face à l'AEK Athènes, après deux matchs nuls contre l'Ajax (3-3) et Brighton (2-2) lors des deux premières journées. Mission réussie pour l'OM, qui s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 dans un stade Vélodrome plein à craquer malgré l'horaire précoce du coup d'envoi. Les Marseillais ont pris l'avantage en première période grâce à Vitinha, préféré à Aubameyang à la pointe de l'attaque. C'est lui qui se débarrasse de Vida pour reprendre victorieusement un centre de Clauss (1-0, 27e). L'OM pense avoir fait le plus dur, mais au retour des vestiaires, Pineda profite de l'apathie phocéenne pour égaliser et refroidir le Vélodrome (1-1, 53e). Mais cette rencontre va alors basculer quatre minutes plus tard. Après une passe en retrait anodine, le gardien de l'AEK Stankovic voit sa passe interceptée par Vitinha et tente de se reprendre mais ne réussit qu'à faucher le buteur marseillais. Penalty et carton rouge logique pour Stankovic (57e), qui laisse ses partenaires à 10 contre 11. Amine Harit ne tremble pas pour redonner l'avantage à l'OM (2-1, 60e) sur ce penalty. Moins de dix minutes plus tard, M. Stefanski désigne à nouveau le point de penalty pour une faute d'Amrabat sur Lodi. Veretout transforme à son tour ce penalty pour donner de l'air à l'OM (3-1, 69e). La fin de la rencontre est à sens unique mais l'OM, malgré plusieurs occasions, ne parvient pas à creuser un peu plus l'écart. Ce succès permet tout de même aux joueurs de Gattuso de prendre provisoirement la tête du groupe B devant l'AEK, l'Ajax et Brighton. Mais aussi de se rassurer avant la réception de l'OL, dimanche en Ligue 1.

21:05 - OM-Vitinha: "Continuer à travailler" Titulaire à la pointe de l'attaque de l'OM ce soir face à l'AEK, Vitinha a réussi un bon match avec un but et un penalty provoqué, tout comme l'expulsion du gardien adverse. De quoi être satisfait, au micro de Canal+, après la rencontre: "Un gros match, on a bien joué, l'équipe doit continuer ensemble à travailler. Si tu travailles bien, un jour tu vas gagner et c'est ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui on a gagné et on va continuer à travailler pour faire mieux. C'est comme ça qu'on doit continuer à jouer, ensemble, mais on doit progresser pour jouer mieux (...). Je suis très heureux ce soir."

20:57 - AEK-Sidibé: "Il nous manquait beaucoup trop d'ingrédients" L'Olympique de Marseille a battu l'AEK Athènes ce jeudi soir (3-1), ce qui laisse un goût amer à Djibril Sidibé, le latéral français du club grec: "Il y a beaucoup de déception, on est lucides, il nous manquait beaucoup trop d'ingrédients pour espérer repartir avec des points. On va tirer les leçons de ce match, a-t-il expliqué au micro de Canal+. Il nous reste encore des rencontres pour prendre des points. On a vu une équipe qui avait beaucoup de rigueur, de discipline et qui n'a pas fait les mêmes erreurs que nous (...). Ca fait plaisir de voir une vraie communion, un stade plein et une bonne ambiance. Maintenant on est déçus de la défaite, mais il y a un match retour dans très peu de temps. On pourra compter sur nos supporters et on va montrer un autre visage."

20:50 - L'OM prend la tête du groupe Avec ce succès devant l'AEK Athènes, l'Olympique de Marseille fait une bonne opération dans cette phase de poules puisque l'OM prend la tête de la poule B devant le club grec avec 5 points. L'Ajax et Brighton, qui s'affrontent dans quelques minutes, sont à l'heure actuelle troisième et quatrième du groupe et seul le club néerlandais pourrait revenir à hauteur des Marseillais en cas de succès en Angleterre ce soir.

20:47 - C'est terminé ! L'OM s'impose contre l'AEK Athènes (3-1) C'est terminé au stade Vélodrome ! L'OM s'impose finalement 3-1 face à l'AEK Athènes, grâce à des buts signés Vitinha (27e), Harit (60e sp) et Veretout (69e sp). Pineda avait égalisé au début de la seconde période (53e) pour l'AEK, qui a terminé à 10 contre 11 après l'expulsion du gardien Stankovic (57e).

20:42 - Belle intervention de Ruben Blanco L'AEK continue malgré tout de se montrer dangereux et c'est cette fois Zuber qui frappe en force dans un angle fermé, mais Ruben Blanco veille et capte le ballon en deux temps.

20:38 - Huit minutes de temps additionnel M. Stefanski accorde huit minutes de temps additionnel dans cette rencontre entre l'OM et l'AEK où tout semble déjà joué, vu le score et la supériorité numérique des Marseillais.

20:37 - OM: Gattuso fait trois changements Gennaro Gattuso fait sortir trois joueurs d'un coup dans cette fin de match. Clauss, Veretout et Balerdi sont remplacés par Nadir, Meïté et Murillo pour ces dernières minutes.

20:35 - But refusé pour l'OM ! Les Marseillais pensent ajouter un nouveau but dans cette fin de match, mais le but inscrit par Ismaïla Sarr est finalement annulé pour une position de hors-jeu. Bonne décision de l'arbitre et de ses assistants. Le score reste donc de 3 buts à 1.

20:32 - L'OM repousse le danger Les joueurs de l'AEK obtiennent un coup franc lointain qui leur permet de mettre le danger dans la surface sur un long ballon. Mais les Marseillais repoussent le danger sans trembler.

20:29 - La frappe d'Aubameyang ! Les situations chaudes se multiplient dans cette fin de match pour l'OM. Aubameyang fixe bien sur le côté droit avant de repiquer dans l'axe et de déclencher une frappe puissante du gauche, mais le gardien de l'AEK détourne d'une main ferme.

20:27 - Sarr tout proche du 4-1 ! L'OM se balade dans cette fin de match, profitant de sa supériorité numérique. Clauss parvient à trouver Sarr sur un centre à ras de terre mais Athanasiadis se détend bien sur sa gauche pour détourner en corner.

20:23 - AEK: Almeyda fait aussi deux changements L'entraîneur de l'AEK Matias Almeyda effectue également deux changements d'un coup. Amrabat et Szymanski sont remplacés respectivement par Eliasson et Galanopoulos.

20:22 - OM: Gattuso fait deux changements Gennaro Gattuso effectue ses deux premiers changements dans ce match. Harit et Vitinha, tous les deux buteurs ce soir, sont remplacés respectivement par Aubameyang et Sarr.

20:18 - BUT ! Veretout transforme le penalty (3-1) ! Jordan Veretout a pris cette fois ses responsabilités sur ce deuxième penalty de la rencontre en faveur de l'OM. Pour le même résultat qu'Amine Harit, puisque le milieu de terrain marseillais prend Athanasiadis à contre-pied. 3-1 pour l'OM après 70 minutes de jeu !

20:16 - Nouveau penalty pour l'OM ! M. Stefanski désigne à nouveau le pointe de penalty en faveur de l'OM ! Pris par un bon contrôle de la poitrine de Lodi, Amrabat fait faute sur le latéral gauche de l'OM et écope d'un carton jaune. Marseille a l'occasion de faire le break...

20:12 - Le Vélodrome fait beaucoup de bruit Les 65000 supporters marseillais présents dans le Vélodrome font beaucoup de bruit depuis le penalty inscrit par Amine Harit, qui a soulagé tout le monde dans l'enceinte phocéenne.

20:09 - BUT ! Harit ne tremble pas (2-1) Amine Harit ne tremble pas depuis le point de penalty et trompe Athanasiadis, qui venait donc de faire son entrée en jeu. L'OM reprend l'avantage dans ce match (2-1), à une demi-heure de la fin de la rencontre.

20:07 - AEK: Athanasiadis entre en jeu Le gardien remplaçant Athanasiadis fait son entrée en jeu à la place de Mantalos et le penalty va pouvoir être tiré désormais. C'est Amine Harit qui s'est emparé du ballon du côté marseillais.

20:05 - Carton rouge pour Stankovic ! Après avoir d'abord dégainé un carton jaune pour Stankovic, M. Stefanski est invité à revoir l'action par ses assistants à la vidéo. Il décide de changer la couleur du carton et expulse le gardien de l'AEK ! L'OM va donc finir la rencontre en supériorité numérique, avec l'opportunité de reprendre l'avantage sur penalty dans quelques instants...

20:03 - Penalty pour l'OM ! Quelle offrande de Stankovic pour l'OM ! Sur une passe anodine en retrait, le gardien de l'AEK prend trop de temps pour relancer et Vitinha intercepte. Le Portugais dribble le gardien qui le fauche.. penalty indiscutable !

20:01 - BUT ! L'AEK égalise grâce à Pineda (1-1) L'AEK Athènes égalise sur la pelouse du Vélodrome face à l'OM ! Après un très bon centre en retrait de Mantalos, Pineda arrive lancé et reprend en demi-volée. Il manque complètement son tir mais garde le contrôle du ballon avec un peu de réussite et trompe Ruben Blanco de près... 1-1 après 53 minutes de jeu !

20:00 - L'OM doit se méfier Les Marseillais ont l'habitude cette saison d'encaisser beaucoup de buts en seconde période, à l'image de ce qu'il s'est passé contre Brighton (2-2) lors du dernier match de Ligue Europa.

19:57 - Les remplaçants marseillais s'échauffent S'il y a déjà eu deux changements du côté de l'AEK, Gennaro Gattuso n'a pas encore effectué de remplacement de son côté. Mais certains joueurs sont partis s'échauffer, dont Aubameyang.