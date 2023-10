Manchester United - Manchester City - DIRECT : les Citizens anesthésie les Red Devils, suivez le match

En totale maîtrise, City a pris les commandes du derby de Manchester sur un penalty transformé par Haaland. United doit réagir. Suivez la rencontre en direct et commentée sur linternaute.com.

En direct

17:23 - City à sa main (0-1) En totale contrôle du jeu, Manchester City regagne les vestiaires avec un but d'avance sur le rival United (0-1). Les Citizens ont fait la différence sur un penalty généreusement accordé à la vidéo par Mr Tieney, qu'Haaland s'est chargé de convertir. Derrière, ils se sont procurés plusieurs autres occasions mais ont buté sur un Onana inspiré. De leur côté, les Red Devils ont semblé subir les évènements et ont manqué de caractère, attendant la fin de la première période pour se montrer dangereux avec notamment une frappe sèche de McTominay, bien sortie par Ederson, tranquille jusque-là.

17:21 - Onana évite le pire ! Côté gauche, Grealish glisse pour Bernardo Silva. Le Portugais pique son ballon au second poteau et trouve Haaland qui place sa tête. Celle-ci est trop centrée et Onana, qui avait été piégé au premier poteau, peut réussir une parade décisive.

17:20 - Une tête à côté Manchester United tente de réagir dans le temps additionnel et met la pression en obtenant deux corners coup sur coup. Sur le deuxième, venu de la droite et brossé sortant par Bruno Fernandes, Maguire prend le dessus mais subit l'impact e sa tête passe à droite du but.

17:17 - Ederson frustre McTominay Superbe parade d'Ederson dans le temps additionnel. Depuis l'aile droite, Rashford allonge dans l'axe à l'entrée de la surface McTominay qui contrôle entre Dias et Gvardiol. L'Ecossais enchaîne avec une volée du gauche mais le portier brésilien détourne en corner d'une main droite ferme. Cette occasion réveille un Old Trafford, apathique.

17:17 - Temps additionnel : 4 minutes Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre Manchester United et Manchester City.

17:15 - Deux cartons jaune Mr Tierney calme tout le monde et décide de ne pas faire de jaloux en donnant un carton jaune à Amrabat et Foden.

17:14 - Amarabat dans les pieds de Grealish A l'entrée de la surface, Grealish cherche de l'espace après un appui sur un coéquipier mais il se fait chiper le ballon par le retour autoritaire d'Amrabat. Le Marocain relance en portant le ballon mais se fait bousculer par Foden. Il en rajoute et va au sol. Les esprits s'échauffent.

17:10 - Amrabat ferme la porte Sur un nouveau renversement, Grealish repique intérieur, se sort de la surface et voit une fenêtre de tir. L'international anglais, qui dispute son 100e match avec City, enroule du droit mais Amrabat jaillit pour fermer l'espace et dévier.

17:10 - Dias ne cadre pas Le corner est botté depuis le coin gauche et traverse la surface avant d'être repoussé. Sur un centre puissant venu de la droite, Dias, resté devant, tente une tête compliquée depuis la lisière de la surface. Sa tentative passe largement à côté.

17:09 - Onana détourne en corner Côté gauche, à l'angle de la surface, Grealish est fauché par Evans, en retard. Alvarez se charge du coup franc et le brosse au premier poteau où Onana couvre bien et dévie des deux mains en corner.

17:07 - Maguire et Dalot se font peur Nouvelle séquence de possession impressionnante des Citizens qui font tourner, ancre le jeu à gauche avant de passer à l'opposé avec Alvarez. L'Argentin enroule un centre et aux 6 mètres, Maguire veut dévier en corner mais rate son geste de la tête. Le ballon rebondit sur Dalot juste derrière lui, puis lui revient dans les pieds. Il met finalement en corner.

17:04 - Hojlund pioche Près de la ligne médiane, Foden veut jouer en retrait mais sa passe est puissante et entre Dias et Stones. Elle se transforme en ouverture pour Hojlund. Le Danois résiste à Stones, qui l'accroche juste ce qu'il faut à l'épaule pour le déstabiliser sans faire faute, crochète Ederson mais pousse trop et s'excentre. Là, il donne à ras de terre pour Bruno Fernandes, qui devant le premier poteau tente sa chance mais frappe au-dessus.

17:00 - Carton jaune contre Onana Juste avant le penalty, Onana a pris tout son temps pour tenter de faire douter Haaland. Une tactique qui n'a pas été du goût de Mr Tierney qui lui a donné un carton jaune.

16:58 - Haaland ouvre le score (0-1) Haaland s'est saisi du ballon dès que la décision a été prise. Le Norvégien ne se laisse pas avoir par la guerre psychologique d'Onana et choisit de croiser avec son pied gauche pour prendre le portier adverse à contrepied. Grâce à son 10e but en 10 matchs de Premier League cette saison, il donne l'avantage à City à la 25e minute.

16:56 - Penalty pour City ! Mr Tierney voit sur les ralentis qu'Hojlund retient du bras Rodri, ce qui empêche le milieu espagnol de se projeter. Un accrochage qui semble banal dans ce genre de situation mais l'arbitre estime que la faute est réelle. Ce sera donc un penalty pour City à la 25e minute.

16:55 - Appel à la vidéo Mr Tierney arrête le jeu. Ses assistants lui ont soufflé qu'un accrochage avait eu lieu dans la surface entre Rodri et Höjlund. L'arbitre va voir les images pour prendre sa décision.

16:52 - Jolie frappe de Grealish Le corner, côté gauche, est joué court et à ras de terre dans la surface. Le ballon est ressorti en retrait pour Grealish. Face à Eriksen et Bruno Fernandes, il crochète vers l'intérieur et s'ouvre un angle de frappe. Il enroule le ballon à l'opposé et Onana se détend au sol pour sortir le ballon en corner.

16:50 - City cherche l'ouverture Les joueurs de Manchester City continuent de monopoliser le ballon mais les Reds Devils sont disciplinés et leur bloc fait face. Les Citizens essaient de passer à gauche où Grealish sollicite un une-deux avec Alvarez mais Dalot touche le ballon et le met en corner.

16:47 - Onana anticipe bien Sous pression, Lindelöf veut relancer au milieu du terrain pour McTominay mais sa passe est interceptée par Rodri qui de la tête donne à droite à Foden. L'Anglais joue en première intention au centre où Haaland fait l'appel dans l'espace vide. La passe est un peu longue et Onana sort avec à propos de son but pour dégager son camp.

16:43 - Bon repli de Bernardo Silva Gvardiol assure mal son contrôle et précipite sa passe. McTominay récupère près du rond central et amorce un contre à 4 contre 3 en servant Höjlund. Le Danois porte le ballon et veut donner à l'Ecossais qui a poursuivi son effort à sa droite. Sa passe est déviée par Gvardiol ce qui permet à Bernardo Silva de se replier et de ratisser le ballon.

16:40 - Double parade d'Onana En position reculée à 30 mètres, sur la gauche, Rodri ouvre à l'opposé pour Walker. Le latéral fait parler sa vitesse pour prendre de la tête le ballon et le recentrer pour Foden qui d'une tête forte contraint Onana à l'arrêt. Le ballon reste en jeu devant le but. Haaland est tout proche de le reprendre mais le portier des Red Devils s'arrache et lui enlève de la main gauche. Il faut ensuite Maguire sur sa ligne pour écarter le danger en corner.

16:38 - Un pressing très haut Les joueurs de Manchester City sont presque tous dans la moitié de terrain des locaux et exercent le pressing. Onana est sous pression et pousse le ballon à sa gauche, obligeant Lindelöf à se replier vite. Le Suédois remet à son gardien qui dégage comme il peut. Le danger va revenir.

16:37 - Dias bien positionné Les Citizens ont mis le pied sur le ballon et tentent d'imposer leur rythme mais United est bien en place et sur un ballon mal donné, Höjlund récupère. Le Danois protège avec sa carrure et parvient à donner à gauche dans l'espace à Rashford. L'international anglais parcourt 30 mètres jusqu'à l'angle gauche de la surface où sa passe dans le dos pour Lindelöf est bien lue par Dias.

16:34 - McTominay s'emmêle Dans l'axe, McTominay porte le ballon mais perd son équilibre au moment de frapper à l'entrée de la surface. Il y parvient maladroitement et envoie un ballon sans force dans les gants d'Ederson.