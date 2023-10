Manchester United - Manchester City : un derby de mémoire, les infos du match

Presque cinq mois après la finale de la Cup remportée par City contre United, les deux clubs de Manchester se retrouvent à Old Trafford pour un derby empreint d'émotions. Suivez la rencontre, dès 16h30, en direct et commenté sur linternaute.com.

Le cadre a changé, l'enjeu également mais les deux clubs ne ménageront pas leurs efforts pour prendre le meilleur sur l'autre. Même sans la possibilité de soulever la Cup au bout, ce qu'était parvenu à faire City en juin dernier à Wembley, un derby de Manchester charrie bien plus et cette fois, il sera chargé d'une émotion spéciale. Partout dans Old Trafford pointera le souvenir de Sir Bobby Charlton. Décédée le week-end dernier, la légende des Red Devils, vainqueur de la Ligue des Champions en 1968, et de l'Angleterre, champion du monde en 1966, sera honorée. Une minute d'applaudissements et un immense tifo est prévu pour l'occasion au Théâtre des Rêves qui le temps d'une après-midi sera celui des souvenirs.

Maguire : "Nous avons hâte d'être"

Aux locaux de ne pas se laisser submerger et de se servir de la puissance émotionnelle de ce moment pour trouver un supplément d'âme. Toutefois les hommes d'Erik Ten Hag n'ont pas besoin de ça pour se motiver. Le simple fait de jouer un derby face au rival champion en titre suffit. "Nous sortons de trois victoire et nous avons hâte d'y être", motive Harry Maguire. En effet, les Red Devils ont prolongé leur série de victoire en milieu de semaine en battant difficilement Copenhague (1-0), grâce à un arrêt au bout du temps additionnel d'Onana sur penalty. De quoi donner le plein de confiance, d'autant qu'avaient plus préserver leur cage depuis près d'un mois et cinq rencontres consécutives.

Une bonne nouvelle alors que profile la venue de City emmené par l'insatiable Haaland. "Nous savons que ce sera un test difficile, mais nous ne nous concentrons pas sur Manchester City. Nous sommes plus concentrés sur nous-mêmes et sur le fait de nous montrer à la hauteur de nos capacités. Si nous faisons cela, nous nous donnerons toutes les chances", croit le défenseur anglais qui sait combien sa performance et celle de toute l'arrière-garde des Red Devils sera importante pour stopper le Norvégien et ses partenaires.

Cela n'a néanmoins rien d'une surprise tant les deux équipes se connaissent par cœur. En plus de leur qualité et de leur confiance, les hommes en rouge pourront se nourrir du choc de la saison passée. "Nous en avons fait l'expérience la saison dernière, et le match à domicile a été extraordinaire", rappelle Bruno Fernandes. Le Portugais avait signé le but de l'égalisation la saison dernière à dix minutes de la fin du match avant que Rashford ne renverse la situation trois minutes plus tard dans un final étourdissant. Flamboyant lors du précédent exercice, l'international anglais est plus en retrait cette saison avec seulement un but en Premier League.

City diminué

Les Citizens n'ont rien oublié et même s'ils ont pu se "venger" en finale de la Cup, il reste cette cicatrice dans l'antre du voisin. "Ce n'est pas comme la finale de FA Cup, ce n'est pas non plus un match décisif dans la course au titre en Premier League. Mais nous n'avons joué que neuf matchs et il reste 87 points en jeu. Donc nous devons être concentrés (…) United a toujours été un adversaire difficile", a prévenu devant la presse Pep Guardiola.

Il faut dire que City ne traverse pas sa meilleure période en Premier League. Bien qu'il ait battu Brighton lors de la précédente journée, il a chuté lors des deux précédentes, laissant les commandes du championnat à Tottenham. Vainqueurs à Crystal Palace, vendredi, les Spurs ont même pris 5 points d'avance, tandis qu'Arsenal a étrillé Sheffield United le lendemain. De quoi mettre la pression aux Citizens pour qui un nous veau faux pas serait mal venu. Si Haaland sera bien là pour mener l'attaque, il devra davantage se montrer que la saison dernière où il avait souffert. Le Norvégien sera d'autant plus déterminant que Kevin De Bruyne ne sera pas sur la pelouse, toujours blessé. Une absence préjudiciable pour l'animation offensive des Sky Blues tant le Belge est son baromètre et celui qui trouve les solutions face aux blocs adverses par sa vision du jeu et sa qualité de passe.

De même en défense, Guardiola va devoir ajuster son équipe puisqu'Akanji, dont il a loué l'apport encore en milieu de semaine en marge de la victoire contre les Young Boyz Berne, est suspendu. "Je veux nous voir afficher notre vraie mentalité dimanche à Old Trafford. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il se passera si nous gagnons. Je veux que nus ayons la bonne mentalité et que nous fassions tout pour prendre les trois points", a martelé le technicien espagnol.

Trois points très convoités dans ce contexte. "On peut vraiment sentir l'effervescence dans toute la ville à l'approche de la semaine du derby. Comme je l'ai dit, il s'agit de savoir si Manchester est rouge ou si Manchester est bleu. J'espère que dimanche, il sera rouge", conclut poétiquement Harry Maguire. La cité du nord de l'Angleterre frémit à l'idée de savoir, avec une pensée pour sa légende disparue.

Le coup d'envoi du match de la 10ème journée de Premier League entre Manchester United et Manchester City sera donné sur les coups de 16h30, à Old Trafford.

Le derby de Manchester entre United et City sera diffusé en exclusivité par le groupe Canal+ et accessible sur la chaîne Canal+Sport 360.

La rencontre entre le Manchester United dirigé par Erik Ten Hag et le Manchester City de Pep Guardiola sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Manchester United : 4,83 / Nul : 3,92 / Manchester City : 1,62

Parions Sport : Manchester United : 4,60 / Nul : 4,20 / Manchester City : 1,60

Winamax : Manchester United : 5,00 / Nul : 4,00 / Manchester City : 1,64

Manchester United : Onana – Dalot, Varane, Maguire, Reguilon – Amrabat, Bruno Fernandes, McTominay – Antony, Hojlund, Rashford.

Manchester City : Ederson – Walker, Gvardiol, Dias, Aké – Rodri, Kovacic – Foden, Bernardo Silva, Grealish – Haaland