PSG - Montpellier : les Parisiens visent la première place, diffusion TV... Les infos

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Montpellier au Parc des Princes. En cas de victoire face au MHSC, Kylian Mbappé et ses partenaires seront premiers provisoirement avant le match de l'OGC Nice. Diffusion TV, compos... Découvrez toutes les informations.

Après une victoire dans les dernières minutes à Brest (2-3) dimanche dernier, le Paris Saint-Germain est de retour à domicile ce week-end où le club de la capitale reçoit Montpellier ce vendredi. Une rencontre qui a toute son importance pour les Parisiens avant d'affronter l'AC Milan en Italie ce mardi. Face au MHSC, Warren Zaïre-Emery et ses partenaires ont l'occasion de s'emparer de la première place provisoire de la Ligue 1 avant Nice-Rennes ce dimanche. Pour cette affiche, Luis Enrique sera privé pour cette rencontre des absents de longue date (Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Marco Asensio, Keylor Navas) et de Danilo Pereira, blessé pour un mois. En conférence de presse, le technicien espagnol est revenu sur la forme de son équipe : "L'équipe fait des choses très bien mais on est encore dans une phase initiale. On est encore dans un processus de synergie pour voir quels joueurs s'entendent le mieux. Je trouve que j'ai un effectif incroyable avec des joueurs de qualité à chaque position. Je suis satisfait de mon équipe comme je l'ai dit à la fin du mercato mais il y a toujours de la marge pour s'améliorer. J'essaye de faire que le PSG soit imprévisible pour l'adversaire mauis prévisible pour nous. C'est un processus complexe qui demande du temps à mettre en place. "

Du côté montpelliérain, Michel Der Zakarian devra faire sans Arnaud Nordin et Becir Omreragic. Après les incidents extra-sportifs avec son entraîneur, Mamadou Sakho sera également absent puisqu'il a annoncé son départ du club ce jeudi dans un communiqué. 11e du classement avant le match, le MHSC compte bien créer la surprise même si l'entraîneur sait que ce sera dur comme il l'a confirmé en conférence de presse : "C'est toujours un match spécial face à une grosse équipe qui veut être championne chaque année. Notre défi est de rendre le match difficile pour eux. On souhaite créer la surprise. On joue tous les matchs pour les gagner. À nous d'être bons dans tous les domaines, il va falloir être chirurgical."

À quelle heure débute PSG - Montpellier ?

Le coup d'envoi de la rencontre d'ouverture de la 11e journée du Championnat de France opposant les Parisiens aux Montpelliérains est prévu vendredi 3 novembre à 21h00 au Parc des Princes à Paris (France). Ruddy Buquet sera chargé d'arbitrer la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Montpellier ?

Détenteur des droits TV de la Ligue 1, PrimeVideo diffusera l'affiche entre le Paris Saint-Germain et Montpellier.

Si vous souhaitez regarder le match de la 11e journée de Ligue 1 entre le PSG et le MHSC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur PrimeVideo.

Quelles sont les compositions probables du Paris Saint-Germain et de Montpellier ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos (cap.), Skriniar, L.Hernandez - Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha (ou Lee) - Kolo Muani, Mbappé.

Montpellier : Lecomte (G) - Sylla, Estève, Kouyaté, F.Sacko, - Ferri, Chotard - Fayad, Savanier (C), Tamari - Adams.

Quels sont les pronostics de PSG - Montpellier ?