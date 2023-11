Après une contre-attaque montpelliéraine, Akor Adams trouve Fayad sur le côté gauche mais Marquinhos arrive comme dernier défenseur et s'empare du ballon.

Alors qu'Al Tamari cherchait une solution à son poteau de corner gauche, il perd le ballon et Manuel Ugarte centre en retrait pour Warren Zaïre-Emery qui feinte la frappe avant de tenter sa chance du droit mais c'est totalement écrasé.

Dos au but adverse et dans son camp, Kylian Mbappé s'écroule après un pressing trop agressif de Falaye Sacko.

Ruddy Buquet renvoie les 22 joueurs aux vestiaires alors que Paris mène 1-0 après un superbe but de Kang-In Lee.

Après un corner parisien où deux Parisiens étaient proches de reprendre le ballon, Kylian Mbappé se trouve à la réception et tente la reprise mais ça s'envole complètement pour l'international français.

À la lutte avec Falaye Sacko, Kang-In Lee tacle pour récupérer le ballon et ça marche. Le Sud-Coréen centre dans la foulée sur l'aile gauche mais Kiki Kouyaté devance Randal Kolo Muani au premier poteau. Quel investissement du milieu parisien.

Ousmane Dembélé est passé proche de son premier but avec le PSG ! Lancé en profondeur par Randal Kolo Muani sur le côté droit, l'ailier dépose son vis-à-vis d'un coup de rein avant de frapper du droit mais Benjamin Lecomte dévie en corner.

21:23 - Les esprits s'échauffent

Proche du poteau de corner droit montpelliérain, Randal Kolo Muani perd le ballon au profit de Jordan Ferri et Kiki Kouyaté. Si le Parisien est retenu par le milieu du MHSC, le n°23 commet un geste d'humeur et fait tomber son adversaire avant que les deux hommes ne se relèvent quelques instants plus tard.