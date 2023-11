AEK Athènes - OM : Marseille réalise un gros coup dans le chaudron grec... le résumé du match

23:05 - Ismaïla Sarr après AEK Athènes - OM : "C'est un bon pas vers la qualification"

Au micro de Canal + Foot, le Sénégalais avait le sourire au moment de se confier : "Je dois féliciter l'équipe. On a fait beaucoup d'effort. Je suis tellement content d'avoir gagné à l'extérieur. C'est un bon pas vers la qualification même s'il reste encore deux matchs. On doit continuer à travailler. Aujourd'hui, le succès est collectif. On n'a rien lâché, on est une famille. On a montré tout ça ce soir."