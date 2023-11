DIRECT. AEK Athènes - OM : Marseille s'accroche dans le chaudron grec... suivez ce choc de la Ligue Europa

Bien placé au centre de son but, l'Espagnol capte une tentative adverse. Il y aura six minutes de temps additionnel.

22:42 - Marseille rate deux énormes occasions ! (81e)

Sur un centre au deuxième poteau, Ndiaye ne parvient pas à rabattre le ballon dans le but adverse. Dans un second temps, Sarr hérite du ballon et lance dans la profondeur Vitinha. Le Portugais joue l'action en une seule touche, et le montant repousse cette tentative ! Que de regrets !