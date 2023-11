Choc en clôture de la 12e journée de Ligue 1 où le RC Lens reçoit l'Olympique de Marseille au stade Bollaert-Delelis. Suivez le match en direct.

En direct

20:48 - Faute de Sarr Alors que Neil El-Aynaoui avait effacé Ismaïla Sarr d'un superbe râteau, le Sénégalais a commis une faute sur le milieu lensois. Le match démarre sur les chapeaux de roues !

20:47 - Aguilar masqué Touché au visage, Ruben Aguilar est de retour ce soir après l'absence mercredi en Ligue des Champions. Le piston droit évolue avec un masque.

20:46 - Samba dégage Alors que les Olympiens mettent de l'intensité dans les duels dès le coup d'envoi, Brice Samba ne prend pas de risques face au pressing de Clauss et Vitinha et dégage le ballon.

20:46 - C'est parti à Bollaert ! Amine Harit donne le coup d'envoi de ce choc opposant Lens à Marseille. Les Sang et Or vont attaquer vers la gauche dans ce premier acte.

20:42 - Entrée des joueurs Les 22 joueurs viennent de pénétrer sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. Le coup d'envoi sera donné d'ici quelques minutes.

20:40 - La liste des remplaçants Voici les joueurs qui débuteront sur les bancs lensois et marseillais : Lens : D.Costa, A.Diouf, Frankowski, Fulgini, M.Guilavogui, Khusanov, Lecą, Machado, Said

Marseille : Aubameyang, R.Blanco, Mayoka-Tika, Mbemba, Meite, Murillo, Nadir, I.Ndiaye, Soglo

20:35 - Gattuso : "Pas un rendez-vous capital" En conférence de presse, Gennaro Gattuso est revenu sur l'enjeu sportif de la rencontre face à Lens ce soir. Pour l'entraîneur italien, le match n'est pas décisif pour la suite de la saison : "Non, ce ne sera pas un rendez-vous capital pour notre saison. Si on regarde le classement, on pourrait éventuellement le penser, mais il reste énormément de matches à disputer cette saison. Nous allons affronter une équipe très physique, la formation qui court le plus en L1, qui évolue dans un stade en ébullition. Cette équipe joue un 3-4-2-1 très agressif. Il faudra batailler sur le terrain, cette équipe avait déjà une belle ossature, elle a recruté d'excellents joueurs."

20:30 - Les cotes du match Moins d'un quart d'heure avant le coup d'envoi de Lens - Marseille, les Sang et Or sont favoris de ce choc en clôture de la 12e journée de Ligue 1 : Betclic : Lens : 2,25 / Nul : 3,45 / Marseille : 3,17

Bwin : Lens : 2,15 / Nul : 3,25 / Marseille : 3,00

NetBet : Lens : 2,25 / Nul : 3,35 / Marseille : 3,10

Unibet : Lens : 2,23 / Nul : 3,48 / Marseille : 3,18

20:25 - Un maillot spécial revêtu En mémoire et en solidarité aux anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins, les joueurs du RC Lens et de l'Olympique de Marseille arboreront ce soir un maillot avec un bleuet de France floqué.

20:20 - Haise : "Essayer d'intégrer la première partie du tableau" Après un début de saison compliqué en Ligue 1, le RC Lens relève la tête depuis plusieurs semaines. 9e avant la rencontre face à l'OM ce soir, les Sang et Or peuvent se hisser à la 6e place en cas de succès contre les Olympiens. Un objectif partagé par l'entraîneur lensois Franck Haise qui est revenu en conférence de presse sur l'important de la rencontre : "En fin de saison dernière, à la 34e journée, celui-ci était déterminant. C'est un match qui revêt une importance pour essayer d'intégrer la première partie du tableau et se rapprocher des huit premières places. Pour la suite on verra car des équipes ont pris beaucoup d'avance."

20:15 - Correa titulaire, la compo marseillaise Pour tenter de créer l'exploit à Lens et passer devant les Sang et Or au classement, Gennaro Gattuso a décidé d'aligner Joaquin Correa et Vitinha plutôt qu'Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang : P.López (G) - Clauss, Gigot, Balerdi, Lodi - Kondogbia, Veretout - Sarr, Harit, Correa -Vitinha.

20:10 - Comment suivre le match en streaming ? Si vous souhaitez regarder l'affiche de gala de la 12e journée de Ligue 1 entre Lens et Marseille sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Prime Video.

20:05 - Un point sur le classement Avant la rencontre, le RC Lens et l'Olympique de Marseille comptent le même nombre de points avec treize unités alors que les deux clubs sont à onze points du podium et Monaco, troisième au classement.

20:00 - Bastien au sifflet Pour cette affiche de gala entre Lens et Marseille, Benoît Bastien sera charger d'arbitrer. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu alors que Clément Turpin sera à la vidéo et Eric Wattellier comme quatrième arbitre.

19:55 - Haïdara aligné, le onze lensois Face à l'OM, Franck Haise a effectué quelques changements en titularisant notamment Massadio Haïdara au poste de piston droit et Neil El Aynaoui au milieu : Samba (G) - Gradit, Danso, Médina - Aguilar, A.Samed, El Aynaoui, Haïdara - Thomasson, Sotoca - Wahi.

19:50 - Où regarder Lens - Marseille ? Détenteur des droits TV de la Ligue 1, Prime Video diffusera le match entre le RC Lens et l'OM. Aucune chaîne ne diffusera l'affiche en clair.