La survie de l'équipe de football de cette grande puissance est menacée depuis quelques années.

L'un des pays les plus riches du monde est en train de perdre son équipe nationale de football. Comme toutes ses fédérations de sport, le nom de sa Fédération de football a été modifié en janvier 2023, comme son logo et donc son maillot. L'hymne joué lors des rencontres a aussi été changé, depuis plus longtemps encore. Ce pays est pourtant une grande puissance économique, avec un PIB par habitant plus élevé que la France : 50 000 dollars par habitant et par an, contre 40 000 environ pour la France. Mais son indépendance est remise en cause, et les supporters de son équipe nationale n'apprécient pas.

Il s'agit du territoire de Hong Kong, dont la souveraineté est désormais largement remise en cause par la Chine. Comme les 82 autres organisations sportives hong-kongaises, la Fédération de Football a été contrainte de changer de nom pour intégrer une mention de la Chine, sous peine de perdre ses financements. La "Hong Kong Football Association" est ainsi devenue la "Football Association of Hong Kong China".

L'hymne chinois ("La Marche des Volontaires") est devenu, depuis 1997, l'hymne officiel de Hong Kong. Les supporters de Hong Kong ont donc pris pour habitude de siffler leur propre hymne. Certains tournent même le dos lorsqu'il est chanté, ou chantent en réaction le chant pro-démocratie créé lors des révoltes de 2019 : "Gloire à Hong Kong". Des banderoles avec l'inscription "Hong Kong is not China" ("Hong Kong n'est pas la Chine") ont aussi été brandies lors de certains matches.

La Fédération de Hong Kong a d'ailleurs été sanctionnée à plusieurs reprises par la FIFA, écopant d'amendes de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un "désordre durant l'hymne national" et "l'utilisation d'objets pour transmettre un message non approprié durant un événement sportif". En réaction, une nouvelle loi de sécurité a été introduite par le pouvoir chinois : l'affront à l'hymne national est désormais passible d'une peine maximale de 3 ans de prison et d'une amende de 6000 dollars. Des dizaines de policiers encerclent d'ailleurs les sections les plus populaires lors des derniers matches de l'équipe à domicile.

Hong Kong a sa propre fédération de football, membre de la FIFA, depuis 1954, alors que le territoire était encore sous contrôle du pouvoir colonial britannique. Le pays a été "rendu" par le Royaume-Uni à la Chine en 1997, au terme du bail de 99 ans prévu par la "Convention de l'Extension" signée en 1898 entre les deux superpuissances. Les récentes manifestations pro-démocratie ont entraîné un durcissement de l'influence chinoise sur la vie politique et sociale hongkongaise, menaçant l'indépendance du pays mais aussi de ses organisations et équipes sportives. Les stades de football sont alors devenus un lieu privilégié de contestations, de revendications démocratiques et patriotiques.