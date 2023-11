Avant ce PSG - Monaco, il est bon de se replonger dans les dernières confrontations directes entre les deux clubs. Ce bilan est intéressant car les Monégasques n'ont plus perdu contre Paris depuis deux ans maintenant.

Ce PSG - Monaco est très loin d'être le premier affrontement entre les deux équipes. En effet, l'ASM va devenir ce soir l'adversaire le plus affronté par les joueurs de la capitale toutes compétitions confondues avec 111 matches disputés entre les deux formations. Ce sera un match de plus que Bordeaux. Par ailleurs, le PSG n'affiche pas une immense réussite devant les joueurs du Rocher puisqu'ils affichent 44% de défaites.

Après un début de saison canon, les joueurs d'Adi Hütter visent certainement un succès pour se relancer après avoir engrangé qu'un seul succès lors des trois dernières rencontres de Ligue 1. Ce PSG - Monaco pourrait être une magnifique manière de reprendre confiance pour les Rouge et Blanc.

Sur ses cinq derniers matches de Championnat, Paris a affolé les compteurs et pourrait réaliser une grande performance en inscrivant, pour la 6e fois consécutive, au moins 3 buts. L'ASM est prévenu dans ce PSG - Monaco.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits et de quelle manière avec ce PSG - Monaco. Les leaders du classement reçoivent le troisième au Parc des Princes. En cas de succès, l'ASM pourrait rejoindre Paris. Les hommes de Luis Enrique pourraient, quant à eux, s'assurer de rester leaders à l'issue de ce week-end en prenant provisoirement quatre longueurs sur leur dauphin niçois.

