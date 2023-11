DIRECT. PSG - Newcastle : Paris se rapproche d'une énorme désillusion... suivez le match en live

Le gardien du PSG a pesté après une décision arbitrale. Les Rouge et Bleu s'agacent.

On se dirige pour l'instant vers un scénario catastrophe pour Paris.

Sur un centre en retrait de Kang-in, le Brésilien coupe l'occasion de but parisienne.

Ugarte et Kolo Muani quittent la pelouse. Vitinha et Barcola vont finir cette partie.

22:20 - Skriniar est averti à son tour (60e)

En un contre un, Gordon a pris le dessus sur le défenseur parisien. L'Anglais est coupé dans sa course vers le but. C'est un coup franc intéressant à 25 mètres du but du PSG.