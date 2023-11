Arsenal - Lens EN DIRECT : les Sang et Or humiliés et éliminés, le résumé du match

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce match entre Arsenal et Lens en notre compagnie sur linternaute.com.

23:30 - La déroute lensoise

Les Lensois rêvaient d'une nouvelle glorieuse campagne d'Angleterre, dans le souvenir de l'exploit de leurs aînés il y a 25 ans. Toutefois les rêves ne se réalisent pas forcément et celui des hommes des Franck Haise s'est fracassé sur la terrible et implacable réalité. A l'Emirates Stadium, les Sang et Or ont pu apprécier la différence entre une équipe habituée à l'excellence et bâtie pour la conquête de titres et une autre, invité surprise mais pas vraiment à sa place.

Très tôt, les Lensois ont compris qu'ils n'allaient pas s'amuser et allaient même vivre des moments compliqués dans cette soirée de gala. Peut-être pas dans ces proportions. Comme à Bollaert début octobre, Arsenal attendit la fin du premier quart d'heure pour frapper. Une ouverture du score chanceuse d'Havertz, qui profitait d'une remise de la tête de Gabriel Jesus, à la limite du hors-jeu sur un centre de Tomiyasu. Samba touchait bien le ballon mais ne pouvait le détourner complètement. Là où le scénario a dévié de la folle soirée lensoise, c'est qu'à Arsenal accentua encore son emprise, par son pressing, ses courses, son intensité dans les duels et ses intentions. Les Gunners ne voulaient pas revivre l'égalisation de Thomasson et ont appuyé fort, si fort qu'ils ont fait voler en éclat les visiteurs.

S'ouvrirent alors dix minutes de cauchemar pour le RC Lens, dix minutes où ils sombrèrent collectivement, emportés par les vagues londoniennes. Ce fut d'abord Gabriel Jesus qui avec une morgue redoutable crocheta Danso et Medina, en retard après une série de contres défavorables, avant de tromper Samba. Deux minutes s'écoulèrent et Saka en rajoutait une couche. A l'origine de l'action précédente où il déchira la défense lensoise avec une facilité déconcertante, le prodige anglais reprenait du bas-ventre ou de la cuisse un tir de Martinelli mal repoussé par le portier nordiste. Quatre minutes plus tard, à la 27e, le Brésilien ne laissait cette fois aucune chance à l'international tricolore. Sur un dégagement, transformé en ouverture millimétrée, de Tomiyasu, il se chargeait de faire reculer Frankowski, repiquait intérieur et ouvrait son pied droit pour loger le ballon à l'opposée dans le petit filet. On ne jouait pas depuis une demi-heure que tout était décidé.

S'il esquissa un semblant de rébellion qui dura une dizaine de minutes, le temps pour Medina de fracasser le poteau d'une frappe sèche du gauche, Lens n'y croyait plus vraiment et céda une nouvelle fois peu avant la pause sur une volée d'Odegaard. Un dernier coup de canon dans une premier acte où les lignes lensoises furent transpercées. La suite fut anecdotique, les Gunners relâchant la pression et se contentant de contrôler un match qui leur appartenait. Lens ne se procura pas la moindre situation, sinon par Wahi dans le temps additionnel. Une frappe en angle fermé sur laquelle Gabriel tacla avec férocité. Le score avait enflé encore un peu suite au pénalty transformé par Jorginho.

Qu'importe finalement, le mal était fait et Lens devait déjà se projeter sur la suite. L'invité surprise ne l'est plus et s'est vu signifier la sortie par le taulier anglais. Dans deux semaines, les Sang et Or s'offriront une dernière soirée en Ligue des Champions contre Séville avec la nécessité de ne pas perdre pour aller panser ses plaies en Europa League.