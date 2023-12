Lens - Lyon : l'OL veut créer l'exploit, les infos du match

Après sa lourde défaite contre Arsenal, le RC Lens veut se reprendre face à l'OL, toujours dernier de Ligue 1 et qui vient de renvoyer son entraîneur Fabio Grosso.

Les joueurs du RC Lens ont passé un moment très compliqué mercredi soir sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions en s'inclinant lourdement face aux Gunners (6-0). Un résultat inattendu pour l'équipe lensoise, qui a préféré ne pas s'apitoyer sur son sort après cette défaite pour mieux rebondir ce samedi face à l'Olympique lyonnais, à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. "Il faut essayer d'évacuer le plus rapidement possible", a expliqué le milieu de terrain nordiste Nampalys Mendy. La venue de l'OL paraît être l'opportunité rêvée pour chasser ce revers subi à l'Emirates Stadium, tant le club rhodanien est en difficulté depuis le début de la saison.

L'OL dernier de L1

Toujours bon dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points au compteur, l'OL a connu une nouvelle semaine agitée avec le renvoi de l'entraîneur italien Fabio Grosso, arrivé au début du mois de septembre sur le banc lyonnais à la place de Laurent Blanc. Le coach transalpin n'aura pas résisté aux difficultés actuelles de Lyon et c'est donc Pierre Sage, directeur du centre de formation lyonnais, qui sera sur le banc de l'OL ce samedi à Bollaert. A priori, il sera aussi l'entraîneur de Lyon mercredi prochain, lors du match à Marseille, et aura l'occasion de prouver au président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, qu'il peut redresser la barre lors de ces deux déplacements compliqués.

Wahi suspendu

Pour cette rencontre face à l'OL, l'entraîneur du RC Lens sera privé d'Elye Wahi, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il pourrait aussi devoir se priver des services de deux de ses défenseurs habituellement titulaires, Machado et Medina, touchés lors du match contre Arsenal. Du côté lyonnais, pour ce déplacement à Bollaert, Pierre Sage est privé de trois joueurs blessés : Rémy Riou, Johann Lepenant et Corentin Tolisso. Le nouveau coach de Lyon a choisi d'écarter d'autres joueurs du groupe lyonnais : Jeffinho, Sinaly Diomande et Ainsley Maitland-Niles ne seront pas présents ce samedi après-midi dans le Nord.

Lens favori

Dans cette rencontre de Ligue 1, le RC Lens est logiquement donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du RCL oscille entre 1,6 et 1,7 tandis que celle d'une victoire de l'OL dans le nord se situe entre 4,3 et 4,9. La cote pour un match nul est d'environ 4. Le coup d'envoi de cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l'Olympique lyonnais sera donné à 17 heures au stade Bollaert-Delelis par l'arbitre français Clément Turpin. Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre Lens et Lyon. Ce match de Ligue 1 sera diffusé sur Amazon Prime Video ce samedi à partir de 17 heures.