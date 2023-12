L'OM et l'OL sont les équipes les plus malchanceuses de Ligue 1 et voici pourquoi

L'OM et l'OL ne sont pas au niveau en ce début de saison, mais c'est aussi à cause de leur énorme malchance. La preuve en chiffres.

Les deux "Olympiques" du foot français, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, sont en pleine crise sportive. Les deux clubs ont déjà changé d'entraîneur, même deux fois pour l'OL, sans vraiment voir d'amélioration dans leurs résultats depuis le début de la saison. Les Lyonnais sont toujours derniers de la Ligue 1, avec la pire différence de buts (-13), la deuxième moins bonne attaque et la deuxième moins bonne défense. Les Phocéens sont neuvièmes et ne parviennent pas à enchaîner les victoires pour remonter au classement.

Mais si l'on en croit les chiffres fournis par Opta, spécialiste des statistiques sportives, les deux équipes sont surtout plombées par leur énorme malchance. L'analyse des buts marqués (hors buts "contre son camp" de l'équipe adverse), comme celle des buts encaissés est sur ce point assez impressionnante.

L'Olympique Lyonnais est même maudit ! Les Rhodaniens n'ont inscrit que 10 buts cette saison, alors qu'ils auraient dû en marquer 17,8 selon les analyses d'Opta, ce qui traduit un assez grand nombre d'occasions créées, trop rarement transformées. On parle ici des "expected goals", qui correspondent au nombre de buts attendus dans chaque match en prenant en compte, pour chaque tir, la position du tireur, la partie du corps utilisée, la position des défenseurs et du gardien adverses.

Et cet écart n'est pas lié à la maladresse de l'OL, puisque le nombre de buts attendus augmente quand on observe la qualité des frappes lyonnaises : l'OL affiche alors 18,6 buts attendus après le tir ("post-shot expected goals"). C'est donc véritablement la malchance et les performances régulièrement excellentes des gardiens adverses, qui brident l'OL offensivement. Le constat est presque le même défensivement, où Lyon est aussi l'équipe avec la plus grande différence entre les buts encaissés (24) et les buts attendus post-tir (20,4). Ce qui traduit surtout des performances en-dessous de la moyenne de son gardien, Anthony Lopes.

La situation est un peu différente pour l'OM, qui a inscrit 14 buts seulement, malgré pas moins de 19,7 expected goals depuis le début de saison. En tenant compte de la qualité des tirs, ils ne comptent cette fois que 14,5 buts attendus, soit 5 de moins qu'avant de frapper. Autrement dit, c'est la maladresse face au but qui pénalise l'attaque des Phocéens, qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, ou presque...

Défensivement aussi, l'OM est malheureux par rapport à ce qui est attendu, ou plutôt manque d'efficacité au moment fatidique. Les Marseillais ont la meilleure défense en terme d'occasions subies : seulement 11,3 expected goals adverses, chiffre le plus bas du championnat. Mais ils ont encaissé 14 buts, soit presque 3 de plus, notamment en raison d'une sous-performance de leur gardien Pau Lopez, qui devrait statistiquement empêcher plus de buts.

En définitive, les deux Olympiques devraient remonter au classement si la réussite leur sourit enfin offensivement et si leurs gardiens respectifs retrouvent leur meilleur niveau. Anthony Lopes et Pau Lopez sont en effet les pires gardiens de Ligue 1, juste derrière Steve Mandanda, en nombre de buts encaissés par rapports aux buts attendus après les tirs. Ces déséquilibres statistiques, notamment offensifs, durent rarement sur toute la durée d'une saison.