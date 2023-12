Ligue des Champions : profitez-en, c'est la dernière - la phase de poules disparaît

Les derniers matchs de phase de poules de Ligue des Champions ont lieu ce soir, avant la réforme de la compétition qui verra la disparition de ce format l'année prochaine.

Il y a des chapitres qui, lorsqu'ils s'achèvent, donnent le sentiment de refermer un livre. La phase de poules de la Ligue des Champions, qui disparaîtra définitivement l'année prochaine et vit ses dernières rencontres ce soir, n'était peut-être qu'un incipit pour les cadors européens, mais représentait tout un roman d'aventures pour les petits poucets, les modestes outsiders, les imprononçables de l'ex-URSS, les exotiques insulaires...

La phase de groupes est apparue en 1991, un an avant que la "Coupe des clubs champions européens" ne devienne la Ligue des Champions. Le format actuel, avec 32 équipes et des huitièmes de finale, date de 2003. Vingt ans plus tard, c'est une belle révérence que vont tirer ces légendaires poules, qui auront offert certaines de leurs plus belles émotions à tous les fans de football français.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais chérissent les souvenirs des victoires contre le Real Madrid en 2005 et 2006, et celui de la victoire 7-1 à Zagreb en 2011, alors qu'ils devaient gagner avec quatre buts d'écart pour se qualifier. Leurs homologues marseillais gardent forcément en mémoire le zéro pointé en 2013, mais préféreront se remémorer la victoire historique à Anfield en 2007, sur un but de Valbuena (0-1). Leurs rivaux parisiens pourront toujours se rappeler au bon souvenir de la formidable épopée de 1994, où le PSG ne s'était arrêté qu'en demi-finales, marquée par la victoire 1-0 en phase de poules sur la pelouse du Bayern Munich, grâce à un exploit de George Weah.

Autant de souvenirs qui ne s'effaceront pas, et qui seront, sans nul doute, rejoints par d'autres beaux moments dans la nouvelle "phase de ligue" à 36 équipes qui se substituera à la phase de poules actuelle. Plus de tirage au sort des groupes, plus de double confrontation aller-retour : chaque équipe en affrontera huit autres au hasard, la moitié à domicile et l'autre moitié à l'extérieur. Les 36 équipes seront classées comme dans un championnat à l'issue de ces matchs : les huit premiers iront directement en huitièmes de finale, et les équipes classées 9e à 24e s'affronteront en barrages aller-retour pour les rejoindre.

Cette réforme marque aussi la fin de la possibilité d'être reversé en Ligue Europa après cette première phase, et l'introduction de deux places réservées aux nations avec les meilleurs coefficients UEFA la saison précédente. Un changement de paradigme lent, un glissement progressif vers une protection toujours plus grande des cadors européens. Cette ligue éliminera seulement 12 équipes avant les barrages qui s'apparentent à des seizièmes de finale, et les favoris auront plus de matchs pour se rattraper en cas de mauvais résultat. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, dit-on, mais pas sûr que l'on aime autant le prochain autant que celui qui se referme cette semaine.