Brighton - OM : petite finale face aux Anglais pour la première place ! Diffusion TV, compos.... Les infos

Déjà qualifiés pour le prochain tour de la Ligue Europa, Brighton et l'Olympique de Marseille se disputent ce jeudi soir la première place du Groupe B en Angleterre. La tête de la poule offrirait au vainqueur un ticket direct pour les huitièmes de finale. Compos probables, diffusion TV... Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Si Brighton et l'Olympique de Marseille sont déjà qualifiés pour le prochain tour de la Ligue Europa, les deux équipes se disputent ce jeudi soir la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Alors que les Phocéens ont un point d'avance dans la poule B sur les Seagulls, Gennaro Gattuso pourra compter sur Iliman Ndiaye et Jonathan Clauss, suspendus en championnat alors que Valentin Rongier et Joaquin Correa sont forfaits. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM n'a pas caché qu'il s'attend à un match compliqué ce soir en Angleterre et qu'il espère une bonne prestation de ses joueurs : " On ne peut pas jouer le nul contre un collectif comme celui de Brighton. Cette équipe contrôle tout le terrain, elle a eu 65 % de possession sur le terrain de Chelsea, c'est incroyable . On ne peut pas défendre avec un bloc très bas. Si tu veux juste viser le nul ici, il n'y a plus qu'à faire le signe de croix "

Du côté des Seagulls, Roberto De Zerbi fait face à une véritable pénurie avec les forfaits de Solly March, Julio Enciso, Pervis Estupinan, Danny Welbeck, Ansu Fati, Tariq Lamptey et Adam Webster. Mais les nombreuses absences ne changent pas les ambitions de l'Italien qui visent la première place du groupe comme il l'a confirmé en conférence de presse : "Marseille est une très bonne équipe, mais nous avons l'ambition de terminer en tête de notre groupe. C'est une chose prestigieuse que de finir en tête du classement, car cela signifie que nous jouerons deux matchs de moins en février, et c'est aussi prestigieux pour l'histoire de notre club."

À quelle heure débute Brighton - OM ?

Le coup d'envoi de la sixième de l'Europa League opposant Brighton à l'Olympique de Marseille est prévu jeudi 14 décembre à 21h00 à l'apex Stadium de Brighton (Angleterre). L'Espagnol José Maria Sanchez sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Brighton - OM ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, Canal+Foot diffusera l'affiche entre les Seagulls et les Phocéens alors que M6 diffusera également la rencontre en clair.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue Europa entre Brighton et l'Olympique de Marseille sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou vous créer un compte sur 6Play.

Quelles sont les compositions probables de Brighton et de l'Olympique de Marseille ?

Brighton : Steele (G) - Veltman, Dunk, Igor, Hinshelwood - Gross, Gilmour - Adingra, Pedro, Mitoma - Ferguson.

OM : P.Lopez (G) - C.Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Kondogbia, Harit, R.Lodi - Vitinha, Aubameyang.

Quels sont les pronostics de Brighton - OM ?