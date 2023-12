Ligue 1 : le PSG accroché à Lille, l'OM et l'OL enchaînent - résumé de la 16e journée

Le PSG a concédé le nul à Lille dimanche soir, après les défaites de ses dauphins. Marseille, Lyon et Lens ont obtenu des succès précieux. Le résumé complet du week-end.

A Lille dimanche soir, le PSG pouvait profiter des faux pas de ses principaux concurrents pour faire le break en tête du classement. Dans un match équilibré et plutôt fermé, marqué sans doute par la fatigue des rendez-vous européens de la semaine pour les deux équipes, les Dogues ont longtemps tenu la dragée haute aux visiteurs. Mais un tacle maladroit de Diakité sur Lucas Hernandez, à la 66e minute dans l'angle de la surface, a offert l'ouverture du score à Kylian Mbappé, qui n'a pas tremblé sur pénalty pour inscrire son 16e but en autant de journées de Ligue 1.

Le plus dur semblait alors être fait, mais le PSG s'est laissé surprendre dans le temps additionnel. Sur une mauvaise relance d'Asensio, bien pressé, Adam Ounas a pris sa chance et c'est Jonathan David qui a conclu à bout portant après la frappe repoussée de son partanaire (90e+4). Le LOSC enchaîne un 10e match sans défaite en Ligue 1 et reste 4e du championnat grâce à ce bon point, tandis que les Parisiens ratent une opportunité précieuse de prendre sept points d'avance sur leurs poursuivants.

Nice et Monaco battus, Lyon respire

Car plus tôt dans le week-end, les dauphins du PSG se sont aussi ratés : l'OGC Nice a été dominé et battu par Le Havre au Stade Océane samedi (3-1), subissant son deuxième revers seulement de la saison, mais aussi le deuxième de rang à l'extérieur. Et la veille, c'est leurs voisins de l'AS Monaco qui ont été freinés. Face à un Olympique Lyonnais limité techniquement mais vaillant et solide derrière, les Monégasques ont gâché beaucoup de bonnes situations.

Avant de se faire surprendre par un contre efficace mené par le surprenant trio de remplaçants Maitland-Niles - Kadewere - Jeffinho, que le Brésilien a conclu en crucifiant Philipp Köhn et ses partenaires (85e). Un deuxième succès de rang pour l'OL, après la victoire contre Toulouse la semaine dernière (3-0), qui permet aux Gones de quitter enfin la dernière place de Ligue 1 et de passer 16es, en position de barragistes. Monaco reste 3e mais voit les concurrents au podium se rapprocher.

L'OM et Lens se rapprochent du podium

Car si Lille n'a pas pu gagner, Marseille et Lens ont pris trois points précieux. L'OM a globalement maîtrisé son match contre Clermont (2-1), et fait la différence en première période grâce à Murillo (26e) et Harit (42e). Les Clermontois sont la nouvelle lanterne rouge du championnat. De son côté, le RC Lens a été bousculé sur sa pelouse par le Stade de Reims samedi, mais les Champenois ont manqué de réalisme et Wesley Saïd (43e) puis Oscar Cortés (75e) ont finalement offert la victoire aux Sang et Or (2-0). Marseille et Lens sont à égalité à 26 points, à deux longueurs de Lille et quatre du podium.

La surprise de ce début de saison est encore intercalée entre ces favoris, solidement accrochée à sa 5e place : le Stade Brestois. Les Finistériens ont obtenu un succès précieux à Nantes (0-2), grâce aux réalisations de Magnetti (49e) et Mounié (57e), et malgré de nombreuses occasions pour les Canaris. Toulouse et Rennes, représentants français en Ligue Europa, se sont neutralisés au Stadium (0-0) et sont respectivement 15e et 13e, de plus en plus menacés par la zone rouge. Strasbourg a enchaîné un second succès de rang en allant gagner à Lorient (1-2), qui n'a plus gagné depuis sept matchs et continue à reculer au classement, désormais 17e. Enfin, Montpellier a gagné à Metz (0-1) grâce à un but précoce de Maxime Estève (9e) et se donne de l'air dans la course au maitien.