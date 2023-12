Super Ligue : un nouveau projet vraiment plus juste ? Le format de la compétition en détail

Le nouveau projet de Super Ligue mêle ambitions économiques démesurées et promesse d'une meilleure équité sportive. Qu'est est-il réellement ?

Bernd Reichart, PDG de la société A22, promotrice de la Super Ligue de football, a dévoilé ce jeudi 21 décembre un nouveau format pour son projet de compétition, qui ambitionne de concurrencer la Ligue des Champions et l'UEFA. Cette annonce fait suite à la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne, qui a jugé "illégales" les sanctions envisagées par la FIFA et l'UEFA en cas d'organisation d'une telle compétition concurrente. À quoi ressemblerait cette nouvelle compétition européenne, promettant des matchs retransmis gratuitement et une plus grande équité sportive ?

"Pour la première année de la compétition, les clubs seront sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères transparents et fondés sur les performances" promet d'abord la société A22. Le projet de Super Ligue présenté propose deux versions, l'une masculine et l'autre féminine. Dans sa déclinaison masculine, la compétition réunit 64 clubs, répartis en 3 divisions : la Star League, la Gold League et la Blue League, par ordre décroissant de niveau. La promesse d'une plus grande équité sportive de ce nouveau format, qui vise à convaincre tous les acteurs du football européen, est-elle vraiment tenue ?

Plus de matchs pour plus de revenus

Les deux premières divisions seront composées de 16 clubs et divisées en deux groupes de 8 équipes. Chaque équipe affrontera les sept autres de sa poule en matchs aller-retours, garantissant 14 rencontres supplémentaires à chaque club, contre 8 pour la nouvelle version de la Ligue des Champions, qui verra le jour l'année prochaine. La Blue League, troisième division de la pyramide, sera, elle, composée de 32 clubs, répartis en 4 groupes de 8 équipes s'affrontant sur le même fonctionnement.

Après cette phase de poules, des phases finales classiques (à élimination directe) verront les meilleures équipes de chaque poule s'affronter pour le titre : les quatre meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale en Star League et en Gold League, les deux meilleures en Blue League. Une participation à la Super Ligue ajoutera au moins 14 matchs par saison au calendrier des équipes concernées, et jusqu'à 19 matchs. Les rencontres se dérouleront en semaine, en parallèle des championnats nationaux. Il y aura aussi des matchs à élimination directe pour la relégation ou la promotion d'une division à une autre.

Un système de promotions-relégations très limité

Seulement deux relégations et promotions sont prévues par division chaque saison, à l'exception de la Blue League qui attribuera 20 de ses places en fonction des résultats des championnats nationaux. Cela signifie néanmoins qu'une équipe non-qualifiée la première année devra se qualifier en Blue League via son championnat, puis finir à l'une des deux premières positions (sur 32) pour accéder à la Gold League, puis à nouveau finir à l'une des deux première positions (sur 16) pour enfin accéder à l'élite, la Star League.

Il faudra donc au moins trois ans pour atteindre la meilleure compétition européenne via son championnat national. Ce système est en fait conçu pour protéger les grands clubs, qui seront quasi-garantis de leur place en Star League une fois celle-ci acquise, à moins de finir à l'une des deux dernières places. Surtout, les championnats nationaux perdront radicalement de leur intérêt pour ces clubs, d'autant qu'ils ne garantiront pas de place directe en Star League mais seulement en Blue League, le troisième échelon de la pyramide.

Une version féminine réduite, tous les matchs visibles gratuitement

Dans la version féminine, seules 32 équipes disputeront ces compétitions. Elles seront réparties en deux divisions, la Star League et Gold League, dans des formats similaires à la version masculine. Un système de promotion-relégation verrait un renouvellement annuel de quatre équipes entre la Star League et la Gold League, et entre la Gold League et les championnats nationaux.

Le PDG d'A22, Bernd Reichart, a affirmé que "tous les matchs et résumés de matchs seront disponibles gratuitement" via une plateforme de streaming dédiée, nommée Unify et financée grâce à la publicité. Pour les clubs, il promet des revenus plus élevés que les compétitions européennes actuelles, mais aussi des "paiements de solidarité" d'au moins 400 millions d'euros annuels au football européen.

Version masculine de la Super Ligue :

Star League (division 1) : 16 équipes

2 groupes de 8, matchs aller-retour

Quatre premiers de chaque poule qualifiés en phase finale

Quarts de finale, demi-finales, finale

2 relégations en Gold League

Gold League (division 2) : 16 équipes

2 groupes de 8, matchs aller-retour

Quatre premiers de chaque poule qualifiés en phase finale

Quarts de finale, demi-finales, finale

2 promotions en Star League, 2 relégations en Blue League

Blue League (division 3) : 32 équipes

4 groupes de 8, matchs aller-retour

Deux premiers de chaque poule qualifiés en phase finale

Quarts de finale, demi-finales, finale

2 promotions en Gold League, 20 places selon les résultats des championnats nationaux

Version féminine de la Super Ligue :

Star League (division 1) : 16 équipes

2 groupes de 8, matchs aller-retours

Quatre premiers de chaque poule qualifiés en phase finale

Quarts de finale, demi-finales, finale

2 relégations en Gold League

Gold League (division 2) : 16 équipes