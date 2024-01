DIRECT. Algérie - Angola : suivez le match

20:35 - Belmadi refuse le statut de favori dans cette CAN 2024

Malgré un effectif de qualité, qui a déjà su remporter la compétition en 2019, le sélectionneur de l'Algérie a fait preuve de prudence. "Nous ne nous sommes pas qualifiés au Mondial, nous sommes sortis au 1er tour de la dernière CAN et vous me l'avez assez répété, donc, de facto, nous ne sommes pas favoris. Mais l'objectif ne changera jamais : aller au plus loin, aller vaincre !"