DIRECT. Lens - PSG : suivez le match en direct

Une semaine après avoir réussi son entrée en Coupe de France, le Paris Saint-Germain clôture la 18ème journée de Ligue 1 à Bollaert où le RC Lens l'avait tancé la saison dernière. Suivez la rencontre, en direct, sur linternaute.com.

En direct

20:46 - Soler pas trouvé Zaïre-Emery remonte le terrain côté droit, où il va évoluer ce soir. Il sert Dembélé le long de la ligne de touche et poursuit son effort mais l'ancien de Rennes choisit une passe plus compliquée vers l'axe et Soler mais c'est intercepté par Danso.

20:45 - Début du match ! Vitinha donne le coup d'envoi à Bollaert en faveur du Paris Saint-Germain.

20:43 - Coup d'envoi fictif Juste avant le début du match, l'ancien lensois et parisien Frédéric Déhu réalise un coup d'envoi fictif.

20:40 - Entrée des deux équipes Lensois et Parisiens entrent sur la pelouse de Bollaert sous les chants des supporters Nordistes, revisitant La Marseillaise.

20:40 - Onze mois sans perdre Le Paris Saint-Germain n'a plus perdu à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 11 février 2023 à Monaco (1-3). Depuis ce revers en Principauté, les Parisiens ont enchainé 11 victoires et 4 nuls, série en cours.

20:35 - Paris avec l'option voyage Cette saison, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain demeure invaincu loin du Parc des Princes. En huit rencontres, les hommes de Luis Enrique ont compilé 5 victoires et 3 nuls pour un total de 17 buts marqués pour 6 encaissés.

20:30 - Le poids des absents En raison de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Asie des Nations, plusieurs joueurs importants seront absents pour ce rendez-vous entre les deux premiers de la saison passée en Ligue 1. Côté lensois, Franck Haise doit se passer de ses deux milieux titulaires à la récupération Abdul Samed (Ghana) et Mendy (Sénégal). Guilavogui (Guinée) est lui aussi engagé à la CAN tandis que le jeune latéral Khusanov est mobilisé avec l'Ouzbékistan. A noter également que le technicien artésien ne pourra pas non plus prendre part à la rencontre puisqu'il a écopé de quatre matchs de suspension, dont trois fermes, suite à son expulsion lors du 32es de finale de Coupe de France contre Monaco. Côté parisien, deux éléments majeurs ont quitté le groupe. Hakimi tentera de conquérir le trophée avec le Maroc quand Kang-In Lee cherchera à en faire de même en Asie avec la Corée du Sud.

20:25 - Lens à la relance Juste avant la trêve de fin d'année, le RC Lens avait vu sa série de 11 matchs sans défaite s'achever à Nice (0-2). Les Nordistes entendent bien se relancer à domicile où il reste sur 4 succès de rang en Ligue 1 et n'y a plus perdu depuis la venue de Metz le 16 septembre dernier (0-1).

20:20 - La claque de 2023 La saison dernière, presque à la même époque puisque le match avait eu lieu le 1er janvier, le RC Lens avait infligé une belle claque au futur champion de France. A domicile, Frankowski, Openda et Claude-Maurice s'étaient illustrés pour permettre aux Artésiens de vaincre les Parisiens (3-1).

20:15 - Neuf ans en arrière Du fait du passage du RC Lens en Ligue 2, le Paris Saint-Germain n'a plus goûté à la victoire à Bollaert depuis près d'une décennie. En effet, le dernier succès parisien en terre artésienne remonte au 17 octobre 2014. Si Coulibaly avait bien lancé les Nordistes, Cabaye, Maxwell et Cavani avaient ensuite guidé les Parisiens (3-1).

20:12 - Le onze parisien En raison des absences, Luis Enrique a adapté son onze de départ avec un passage en 3-4-3. Marquinhos, Danilo et Hernandez sont associés devant Donnarumma, tandis que le milieu a été étoffé avec la présence d'Ugarte, Vitinha, Soler et Zaïre-Emery dans une animation qui reste à observer. Devant, Mbappé reste en pointe et sera épaulé par Barcola à gauche et Dembélé à droite.

20:10 - Bollaert résiste au PSG Le RC Lens reste sur une série de trois matchs sans défaite à domicile face au Paris Saint-Germain. Les Nordistes n'ont jamais perdu chez eux contre le club de la capitale depuis leur retour en Ligue 1 en 2020 (2 victoires et un nul).

20:09 - La composition de Lens Pour affronter le Paris Saint-Germain, Lens ne déroge pas à son 3-4-2-1 avec Wahi en pointe soutenu par Sotoca à droite et Pereira Da Costa à gauche. Dans les couloirs, Maouassa et Frankowski seront chargés d'alimenter l'attaque en centre et de fermer l'accès aux ailiers adverses. A la récupération, El Aynaoui et Diouf devront faire oublier la paire Abdul Samed-Mendy. Enfin, derrière, du classique avec le trio Gradit-Danso-Medina pour protéger la surface de Samba.

20:05 - Tout neuf pour lancer 2024 Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé une belle première pour entamer l'année civile 2024. Pour leur entrée en lice en Coupe de France, les Parisiens ont surclassé les amateurs de l’US Revel avec notamment un triplé pour Mbappé (9-0).

20:00 - Lens ne digère pas Monaco En Coupe de France, la semaine passée, le RC Lens a goûté à l'amertume de l'élimination. Lors de ce 32e de finale entre pensionnaires de Ligue 1, les Lensois ont rapidement été mené de deux buts avant de réagir par Maouassa juste avant la pause puis d'égaliser grâce à Sotoca à l'heure de jeu. Ils ont finalement craqué lors de la séance de tir aux buts (2-2, 5 t.a.b. 6)

19:55 - Acte XC (ou acte 90) Le RC Lens et Paris Saint-Germain se retrouvent face à face pour la 90e fois de leur histoire commune depuis la saison 1974-1975. Pour l’heure, l'avantage statistique est très largement en faveur des Parisiens avec 43 succès à leur actif contre 25 aux Lensois, pour 21 nuls.

19:50 - M. Brisard au sifflet La rencontre sera arbitrée par M. Jérôme Brisard. Il sera assisté par M. Christophe Mouysset et Cédric Favre le long des lignes de touche. M. Jérémy Stinat officiera comme 4e arbitre. L'arbitrage vidéo sera, lui, à la charge de M. Eric Wattelier, assisté par M. Thomas Leonard.