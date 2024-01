Gambie - Cameroun : les Lions Indomptables continuent cette CAN 2023... le résumé d'un match fou

Face au Sénégal, la Guinée a cédé sur des réalisations de Seck et de Ndiaye (0-2). Avec ce résultat, les partenaires de Guirassy chutent d'une place (4 points, +1), au profit du Cameroun (4 points, +1 mais une meilleure attaque avec 5 buts inscrits contre 2). La Gambie est éliminée, et le Sénégal a réalisé le parcours parfait avec 9 points en trois matchs.

20:01 - Le Cameroun bat la Gambie et se qualifies pour les 8es de finale de la CAN 2023 (2-3)

Menés à cinq minutes du terme de cette partie sur une réalisation de Colley (85e), les Lions Indomptables ont tout renversé grâce à un but contre son camp de Gomez (87e) sur un centre de Tchato, et à une tête sur corner de Wooh (2-3, 90e+1). Plus tôt dans la partie, Toko Ekambi sur un service de N'Koudou, homme du match avec ses deux passes décisives, avait ouvert la marque (56e). Le Messin Jallow, par le biais une belle reprise de volée, avait égalisé (72e). La Gambie sort avec les honneurs, et le Cameroun, au caractère, se qualifie pour les 8es de finale de cette CAN 2023.